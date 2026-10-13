ETV Bharat / state

नूंह में जमीनों के भाव को लग सकते हैं पंख, उजीना में एक्सप्रेसवे का कट खुलने से बदलेगी तस्वीर, बढ़ी निवेश और रोजगार की उम्मीदें

नूंह में जमीनों के भाव को लग सकते हैं पंख ( ETV Bharat )

नूंह: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर उजीना गांव के पास एंट्री और एग्जिट कट मिलने से नूंह क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है. दरअसल, सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने रविवार, 11 अक्टूबर को इस निर्माण कार्य का शुभारंभ किया. करीब 13 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह कट क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग थी. अब इस परियोजना से आवागमन आसान होने के साथ इलाके की आर्थिक संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद है.

लंबे रास्ते से मिलेगी राहत: अब तक उजीना के पास एक्सप्रेसवे पर चढ़ने की सुविधा थी, लेकिन दिल्ली की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए उतरने का कट नहीं था. इसके कारण लोगों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे समय और ईंधन दोनों खर्च होते थे. स्थानीय लोगों ने इस समस्या को लंबे समय तक उठाया. दोनों तरफ से प्रवेश और निकास की सुविधा मिलने पर आवागमन अधिक सुविधाजनक हो सकेगा. हालांकि, सड़क हादसों में कमी का वास्तविक आकलन कट चालू होने के बाद ही किया जा सकेगा.

नूंह के उजीना में एक्सप्रेसवे कट निर्माण से कनेक्टिविटी मजबूत होगी. (ETV Bharat) रियल एस्टेट को मिल सकती है रफ्तार: बेहतर कनेक्टिविटी का असर आसपास की जमीनों की मांग पर पड़ सकता है. एक्सप्रेसवे से सीधी पहुंच मिलने पर व्यावसायिक गतिविधियों, गोदामों और औद्योगिक इकाइयों के लिए यह क्षेत्र निवेशकों को आकर्षित कर सकता है. स्थानीय स्तर पर जमीनों के भाव बढ़ने की चर्चा भी तेज है. हालांकि, कीमतों में वास्तविक बढ़ोतरी कितनी हुई है, इसके लिए बाजार के आंकड़ों और जमीनों के पंजीकरण के रिकॉर्ड की जरूरत होगी. केवल एक्सप्रेसवे का कट मिलने से जमीनों के दाम बढ़ना तय नहीं माना जा सकता. उद्योग लगने से युवाओं को रोजगार की उम्मीद: क्षेत्र में उद्योग स्थापित होते हैं तो युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं. औद्योगिक इकाइयों के साथ परिवहन, लॉजिस्टिक्स, मरम्मत, खानपान और अन्य सेवाओं की मांग भी बढ़ सकती है. इस बारे में केंद्रीय मंत्री एवं गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि, "दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर उजीना गांव के पास एंट्री और एग्जिट कट बनने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. इससे आवागमन आसान होगा और लोगों के समय व ईंधन की बचत होगी. बेहतर कनेक्टिविटी से इलाके में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी. इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं."