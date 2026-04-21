IMPACT STORY: UIDAI ने लिया ईटीवी भारत की खबर पर संज्ञान, 1 आधार नम्बर वाली 2 महिलाओं के आधार होंगे अलग
चाय की दुकान चलाने वाले युवक की पत्नी और महिला शिक्षक का आधार नंबर सेम अलॉट हो गया. जिसका खुलासा होने पर खलबली मच गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 21, 2026 at 9:02 PM IST
सरगुजा: ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है, हालांकि असर होने में 10 महीने लग गए. लेकिन UIDAI ने संज्ञान लिया है और अब इस समस्या का समाधान किया जा रहा है. ये खबर भी अपने आप में निराली थी क्योंकी हमने ऐसा खुलासा क्या था जो इससे पहले कभी नही देखा गया था. या यूं कहें असंभव जैसा मामला सामने आया था. सरगुजा में दो महिलाओं का आधार कार्ड का नम्बर एक ही पाया गया था. जिससे दोनों ही इस समस्या से जूझ रही हैं और आपसी तालमेल से ट्रांजेक्शन का बंटवारा कर रही हैं. लेकिन अब UIDAI ने कार्रवाई आगे बढ़ाई है और जल्द ही दोनों आधार निरस्त कर नए आधार बनाये जाएंगे.
2 महिलाओं के आधार नंबर थे सेम
दरअसल, 19 जून 2025 को ईटीवी भारत ने अपनी खबर के माध्यम से एक ऐसे अजीब मामले का खुलासा किया जिसमे 2 महिलाओं का आधार नम्बर एक ही था. इसमें एक महिला अंबिकापुर के एक चाय बेचने वाले केशव की पत्नी कविता है, दूसरी महिला बलरामपुर जिले में पदस्थ शिक्षिका अल्पना खलको है. इन दोनों महिलाओ के बैंक खाते भी खुल गए हैं, राशन कार्ड भी बन चुके हैं. ऐसे में अंबिकापुर की कविता जिसे महतारी वन्दन योजना का लाभ मिलता है उसकी राशि बलरामपुर की अल्पना खालको के खाते में आती है, अल्पना ने समझदारी दिखाई और हर महीने वो कविता को पैसा भेज देती है.
ई-प्रबंधक वैभव सिंह का बयान
अब इस मामले में 10 महीने बाद एक अपडेट आया है और UIDAI ने सरगुजा जिले के ई-प्रबंधक को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. ई-प्रबंधक वैभव सिंह ने कहा, "ईटीवी भारत के माध्यम से जानकारी मिली थी कि एक आधार कार्ड दो महिलाओं का है, जो एक महिला अंबिकापुर सरगुजा की थी और एक महिला बलरामपुर की थी. तो उस संबंध में हम लोगों ने आगे बढ़कर उनकी जानकारी लेते हुए यूआईडीआई को पत्राचार किया. जिसके तहत वर्तमान में यूआईडीआई के नियमानुसार उन दोनों को अभी एनओसी आया हुआ है. जिसमें दोनों लोगों को सहमति आधार नंबर के बदलने की मांगी गई है. क्योंकि नियम यह कहता है कि दोनों के आधार कार्ड रिजेक्शन के पश्चात ही दो दोनों फिर से अप्लाई करेंगे और नया आधार कार्ड उनका बनेगा. अभी दोनों के तरफ से एनओसी जारी हो चुकी है. विभाग को आगे भेजा जा चुका है. अब दोनों का जो एक आधार कार्ड है, नंबर है उसमें बायोमेट्रिक इशू था. मतलब कुछ थंब उनके लग गए थे. कई बार यह कंडीशन ऐसी आती है तो आज की डेट में वह सुधार हो चुका है. अब आगे आने वाले समय में उनको नया आधार पंजीयन कराना पड़ेगा."
खत्म होगी समस्या, जल्द होगा समाधान
बहरहाल, अच्छी खबर यह है की आधार कार्ड रिजेक्शन के लिए कार्रवाई कर दी गई है और रिजेक्ट होने के बाद दोनों के नए आधार कार्ड अलग-अलग नम्बर के बन जाएंगे. लेकिन बड़ी बात ये है की इस काम में वर्षों से स्ट्रगल रह रही महिलाओ की कहानी संज्ञान में आने के बाद भी 10 महीने लग गये, अब देखना यह होगा की नए आधार को अन्य योजनाओं से लिंक करा पाने में प्रशासन कितनी तत्परता दिखाता है.