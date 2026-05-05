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UIDAI और NFSU के बीच 5 साल का समझौता; आधार की साइबर सुरक्षा होगी और भी मजबूत

आधार की सुरक्षा होगी अभेद्य: इस साझेदारी के माध्यम से यूआईडीएआई के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा क्षमता को पहले से और अधिक मजबूत किया जाएगा. यह पहल भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. समझौते का आदान-प्रदान यूआईडीएआई के सीईओ विवेक चंद्र वर्मा और एनएफएसयू गुजरात कैंपस के निदेशक प्रो. डॉ. एसओ. जुनारे के बीच हुआ. इस विशेष अवसर पर यूआईडीएआई के उप महानिदेशक अभिषेक कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

लखनऊ: भारत के डिजिटल पहचान तंत्र को और अधिक सुरक्षित एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम पहल की गई है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है. यह पांच वर्षीय सहयोग समझौता (MoU) मुख्य रूप से साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक और उन्नत तकनीकी अनुसंधान पर केंद्रित है. यह समझौता दोनों संस्थानों के बीच एक व्यापक और संरचित ढांचा तैयार करता है.

साइबर सुरक्षा के लिए बड़ा करार: यह तकनीकी सहयोग मुख्य रूप से छह प्रमुख रणनीतिक स्तंभों पर आधारित होगा. इनमें साइबर सुरक्षा ऑडिट, फॉरेंसिक अनुसंधान, क्षमता निर्माण और सूचना सुरक्षा प्रणाली की अखंडता को सुदृढ़ करना शामिल है. इसके अलावा, फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब उत्कृष्टता का विकास, तकनीकी परामर्श और संयुक्त अनुसंधान पर भी विशेष काम किया जाएगा. समझौते के तहत आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए नई तकनीकों का सहारा लिया जाएगा.

डीपफेक और साइबर खतरों से निपटने की तैयारी: इस साझेदारी के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डीपफेक डिटेक्शन और क्रिप्टोग्राफी जैसे उभरते क्षेत्रों में संयुक्त शोध को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त, समझौते के तहत शैक्षणिक एवं पेशेवर विकास, रणनीतिक प्लेसमेंट और आउटरीच कार्यक्रमों पर भी जोर दिया गया है. इससे न केवल तकनीकी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि एनएफएसयू के छात्रों को भी भविष्य में बेहतर पेशेवर अवसर मिल सकेंगे.

फॉरेंसिक विश्वविद्यालय करेगा तकनीकी मदद: यूआईडीएआई के सीईओ विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह साझेदारी भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समर्थन देने वाली फॉरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे देश की डिजिटल प्रणालियों को एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच मिलेगा, जो साइबर हमलों से बचाव करेगा. यह समझौता तकनीकी नवाचार के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. फिलहाल दोनों संस्थान इस रोडमैप पर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

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