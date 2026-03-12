ETV Bharat / state

UIDAI ने AADHAR सुरक्षा को लेकर हैकर्स को दिया ये बड़ा चैलेंज...

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने पहला संरचित बग बाउंटी कार्यक्रम शुरू किया.

uidai launches bug bounty for aadhaar security.
यूआईडीएआई ने आधार सुरक्षा के लिए बग बाउंटी शुरू किया (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 8:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार प्रणाली की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से अपना पहला संरचित बग बाउंटी कार्यक्रम शुरू किया है. इस कार्यक्रम के तहत साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ यूआईडीएआई के कुछ प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म में संभावित कमजोरियों की पहचान कर सकेंगे. यदि किसी शोधकर्ता को वास्तविक सुरक्षा खामी मिलती है और वह इसकी जिम्मेदारी से रिपोर्ट करता है, तो समस्या की गंभीरता के आधार पर उसे पुरस्कार दिया जाएगा.


कितने हैकर्स का पैनल शामिल किया: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से जारी सूचना के मुताबिक इस पहल के लिए 20 अनुभवी सुरक्षा शोधकर्ताओं और एथिकल हैकर्स का एक पैनल तैयार किया गया है. ये विशेषज्ञ यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट, माई आधार पोर्टल और सिक्योर क्यूआर कोड एप्लिकेशन सहित प्राधिकरण की विभिन्न डिजिटल संपत्तियों की जांच करेंगे.

क्या खोजेंगे शोधकर्ता: शोधकर्ता इन प्रणालियों में गंभीर, उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम श्रेणियों में आने वाली संभावित कमजोरियों का परीक्षण करेंगे. खोजी गई समस्या की गंभीरता के अनुसार उन्हें उपयुक्त पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. यूआईडीएआई यह कार्यक्रम साइबर सुरक्षा समाधान प्रदाता कंपनी एम/एस कॉमोल्हो आईटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में संचालित कर रहा है.

क्या कहना है यूआईडीएआई का: यूआईडीएआई का कहना है कि आज के डिजिटल युग में सूचना सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण अपनी डिजिटल संपत्तियों को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है. वर्तमान में यूआईडीएआई कई स्तरों पर सुरक्षा उपाय अपनाता है, जिनमें नियमित सुरक्षा ऑडिट, भेद्यता मूल्यांकन, भेदन परीक्षण और निरंतर निगरानी शामिल हैं.

नया बग बाउंटी कार्यक्रम सुरक्षा के एक अतिरिक्त स्तर के रूप में काम करेगा, जिसके तहत स्वतंत्र विशेषज्ञों को संभावित छिपे जोखिमों की पहचान करने के लिए आमंत्रित किया गया है. यह पहल इस बात का एक और उदाहरण है कि यूआईडीएआई अपने प्लेटफॉर्म को निवासियों और हितधारकों के लिए सुरक्षित बनाए रखने और उन्हें और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.

इस तरह के बग बाउंटी कार्यक्रम दुनिया भर में प्रमुख प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म द्वारा डिजिटल प्रणालियों को अधिक सुरक्षित और भविष्य के लिए तैयार बनाने के लिए व्यापक रूप से अपनाए जाते हैं.

TAGGED:

AADHAAR NEWS
आधार न्यूज
आधार सुरक्षा
UIDAI
AADHAAR SECURITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.