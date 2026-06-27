क्या आपके बच्चे का आधार बायोमेट्रिक अपडेट है? UIDAI ने तेज किया अभियान, जानिए क्या है समय सीमा
5 से 17 वर्ष आयु के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट 30 सितंबर 2026 तक नि:शुल्क कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 6:26 PM IST
लखनऊ: बच्चों के आधार कार्ड में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को तेजी से पूरा करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक नई पहल की है. इसके तहत शनिवार को राजधानी में एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें कई स्कूलों के प्रिंसिपल और कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए. इस बैठक में अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई और इसे आगे और अधिक असरदार बनाने को लेकर चर्चा हुई.
UIDAI की तरफ से आयोजित इस बैठक में यू-डाइस पोर्टल पर विस्तार से समझाया गया. अधिकारियों ने स्कूलों को बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से वे अपने यहां के उन विद्यार्थियों की पहचान कर सकते हैं, जिनका आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) अभी तक नहीं हुआ है. इसके साथ ही अपने स्कूल के नामांकित विद्यार्थियों का विवरण और उनके बायोमेट्रिक अपडेट की स्थिति भी पोर्टल पर देख सकते हैं.
UIDAI के अधिकारियों ने बताया कि आधार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक बच्चे के लिए पांच और 15 साल की उम्र पूरी होने पर आधार में बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य है. परिजनों और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पांच से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट 30 सितंबर 2026 तक नि:शुल्क कर दिया गया है.
UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय के उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि समय पर बायोमेट्रिक अपडेट होने से बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन करने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं और शैक्षिक सुविधाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी. उन्होंने सभी स्कूलों से अपील की है कि वे अभिभावकों से बात करके विद्यार्थियों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट करवाएं.
इस अवसर पर UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक महानिदेशक कर्नल (डॉ.) प्रवीण कुमार सिंह और तेजु लर्निंग प्लेटफॉर्म के निदेशक वेंकटेश श्रीवास्तव के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते के तहत तेजु लर्निंग प्लेटफॉर्म स्कूलों में आधार के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के प्रति जागरुकता अभियान चलाएगा.
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