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क्या आपके बच्चे का आधार बायोमेट्रिक अपडेट है? UIDAI ने तेज किया अभियान, जानिए क्या है समय सीमा

लखनऊ: बच्चों के आधार कार्ड में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को तेजी से पूरा करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक नई पहल की है. इसके तहत शनिवार को राजधानी में एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें कई स्कूलों के प्रिंसिपल और कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए. इस बैठक में अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई और इसे आगे और अधिक असरदार बनाने को लेकर चर्चा हुई.

UIDAI की तरफ से आयोजित इस बैठक में यू-डाइस पोर्टल पर विस्तार से समझाया गया. अधिकारियों ने स्कूलों को बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से वे अपने यहां के उन विद्यार्थियों की पहचान कर सकते हैं, जिनका आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) अभी तक नहीं हुआ है. इसके साथ ही अपने स्कूल के नामांकित विद्यार्थियों का विवरण और उनके बायोमेट्रिक अपडेट की स्थिति भी पोर्टल पर देख सकते हैं.

UIDAI के अधिकारियों ने बताया कि आधार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक बच्चे के लिए पांच और 15 साल की उम्र पूरी होने पर आधार में बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य है. परिजनों और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पांच से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट 30 सितंबर 2026 तक नि:शुल्क कर दिया गया है.