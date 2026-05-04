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UHBVNL के CFO अमित दीवान बर्खास्त, 50 लाख की रिश्वत का आरोप, 18 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी

चंडीगढ़ : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVNL) ने अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO), अमित दीवान को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है. ये कार्रवाई हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPGCL) में वित्त निदेशक के तौर पर प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए उनके कार्यकाल के दौरान वित्तीय धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और सरकारी फंड के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों के बाद की गई है.

साजिश रची थी : बर्खास्तगी का आदेश UHBVNL के प्रबंध निदेशक ने जारी किया. ये आदेश धोखाधड़ी वाले बैंकिंग लेन-देन, जाली वित्तीय रिकॉर्ड और जनता के पैसे के कथित दुरुपयोग की गहन जांच के बाद दिया गया. इस मामले की शुरुआती जांच राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने की थी, लेकिन अब इसे आगे की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया गया है. यह कार्रवाई उनकी गिरफ्तारी के कुछ हफ़्तों बाद की गई है. सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि जांच के निष्कर्षों के अनुसार, अमित दीवान ने कथित तौर पर कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर अनाधिकृत बैंकिंग कार्यों के ज़रिए सरकारी फंड को हड़पने की साज़िश रची थी.

अवैध रूप से रिश्वत लेने के आरोप : बयान में कहा गया, "यह खुलासा हुआ कि HPGCL के फंड को IDFC First Bank और AU Small Finance Bank के खातों में ट्रांसफर किया गया था, जो निर्धारित सरकारी नियमों और पैनल में शामिल करने के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था." बयान में आगे कहा गया कि जांचकर्ताओं ने पाया कि एक मामले में, 50 करोड़ रुपये की राशि एक ऐसे खाते में जमा की गई थी, जिसके बाद के फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) रिकॉर्ड कथित तौर पर जाली थे, जबकि कई अनाधिकृत और धोखाधड़ी वाले लेन-देन भी किए गए थे. जांच में आगे ऐसे सबूत भी मिले, जिनमें कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) का विश्लेषण और गवाहों के बयान शामिल हैं, जिनसे पता चलता है कि अमित दीवान ने बिजली कंपनी के हितों से समझौता करने के बदले में अवैध रूप से रिश्वत ली थी. बयान में विशेष रूप से यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 6 जनवरी, 2026 को इस भ्रष्ट सौदे के हिस्से के तौर पर 50 लाख रुपये स्वीकार किए थे.

18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था : अमित दीवान को इस साल 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और आगे की कार्रवाई लंबित होने तक उन्हें निलंबित रखा गया था. मामले की विस्तृत समीक्षा के बाद, सक्षम प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनका आचरण "अत्यंत निंदनीय" था और इसने राज्य सरकार तथा उसकी बिजली कंपनियों की छवि और विश्वसनीयता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है. बर्खास्तगी के आदेश में ये भी कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों में नियमित विभागीय जांच करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था, क्योंकि चल रही जांच के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और अधीनस्थ अधिकारियों को प्रभावित करने की आशंका थी. UHBVNL ने कहा कि 'उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम कर्मचारी (दंड एवं अपील) विनियम, 2018' के प्रावधानों का हवाला देते हुए, UHBVNL ने जनहित की रक्षा, प्रशासनिक निष्ठा को बनाए रखने और संगठनात्मक अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमित दीवान को सेवा से स्थायी रूप से हटा दिया है.