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UGC रोलबैक को लेकर मुखर हुई करणी सेना, मकराना बोले- समर्थन नहीं तो नोटा का अभियान

कांग्रेस-भाजपा से दूरी का ऐलान : महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि श्री राजपूत करणी सेना कांग्रेस या भाजपा में से किसी एक का समर्थन करने की स्थिति में नहीं है. संगठन उन्हीं दलों और प्रत्याशियों के साथ खड़ा होगा जो यूजीसी रोलबैक की मांग का लिखित समर्थन करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में जातीय समीकरणों के आधार पर प्रत्याशी टिकट और समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन समाज के मुद्दों पर उनका रुख साफ नहीं है. ऐसे में संगठन ने तय किया है कि केवल राजनीतिक दल के आधार पर समर्थन नहीं दिया जाएगा.

प्रत्याशियों से स्टांप पर लिखित समर्थन : करणी सेना ने इस अभियान को केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रखने की बात कही है. संगठन के अनुसार, कई वार्डों में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से 100 रुपए के स्टांप पर यूजीसी रोलबैक की मांग के समर्थन में लिखित आश्वासन लिया जा रहा है. मकराना ने दावा किया कि 100 से अधिक प्रत्याशी अब तक स्टांप पर लिखित समर्थन दे चुके हैं. जो प्रत्याशी संगठन की मांग का समर्थन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ संबंधित वार्डों में नोटा के पक्ष में अभियान चलाया जाएगा. उनके मुताबिक, संगठन का इरादा राजनीतिक दलों को यह संदेश देना है कि चुनाव में सामाजिक मुद्दों को नजरअंदाज करना प्रत्याशियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है.

800 किलोमीटर की यात्रा का दावा : महिपाल सिंह मकराना के अनुसार, करणी सेना की ओर से सवर्ण समाज को एकजुट करने के मकसद से राजस्थान में अब तक करीब 800 किलोमीटर की यात्रा पूरी की जा चुकी है. जयपुर में निकाले गए पैदल मार्च में विभिन्न समाजों की भागीदारी का भी उन्होंने दावा किया. मकराना का कहना है कि संगठन लगातार अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है. उनका दावा है कि यदि मांग को नजरअंदाज किया गया तो चुनावी माहौल के बीच विरोध को और तेज किया जाएगा. जयपुर समेत प्रमुख नगर निगम क्षेत्रों में उन पार्षद प्रत्याशियों को समर्थन देने की रणनीति बनाई जा रही है जो यूजीसी रोलबैक के पक्ष में खड़े होंगे.

श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने ईटीवी भारत से बातचीत में दावा किया कि जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में निर्दलीय प्रत्याशी संगठन की मांग का समर्थन कर रहे हैं. उनका कहना है कि संगठन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी एक राजनीतिक दल के समर्थन में नहीं हैं, बल्कि उन प्रत्याशियों के साथ खड़े होंगे, जो यूजीसी रोलबैक की मांग का लिखित रूप से समर्थन करेंगे.

जयपुर : राजस्थान में निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच यूजीसी से जुड़े प्रावधानों को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं. श्री राजपूत करणी सेना ने स्थानीय निकाय चुनाव में यूजीसी रोलबैक के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है. संगठन की ओर से प्रदेशभर में सवर्ण न्याय यात्रा निकाली जा रही है और चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों से यूजीसी रोलबैक की मांग का लिखित समर्थन मांगा जा रहा है.

महिपाल सिंह मकराना पार्षदों का लिखित आश्वासन दिखाते हुए (ETV Bharat Jaipur)

समर्थन नहीं तो नोटा का विकल्प : मकराना ने कहा कि जिन प्रत्याशियों से संगठन को यूजीसी रोलबैक के समर्थन में लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, उनके खिलाफ वार्ड स्तर पर नोटा के लिए अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि इससे भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के सामने चुनौती बढ़ सकती है. उनका यह भी कहना है कि कई वार्डों में मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी उभर सकते हैं और यदि राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला तो नगर निगम में निर्दलीय पार्षदों का बोर्ड बनने की संभावनाएं भी बन सकती हैं.

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अर्जुन राम मेघवाल पर भी निशाना : करणी सेना प्रमुख ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कानून मंत्री के तौर पर यूजीसी से जुड़े प्रावधानों को लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. मकराना ने दावा किया कि बीकानेर की जनता चुनाव के माध्यम से इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देगी. उन्होंने कहा कि बीकानेर संभाग में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री की भूमिका भी संगठन की नजर में रहेगी और यूजीसी रोलबैक का मुद्दा चुनावी बहस का हिस्सा बनाया जाएगा.

मुख्यमंत्री के रोड शो पर भी टिप्पणी : निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं के चुनाव प्रचार को लेकर भी मकराना ने टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि यह जनता की नाराजगी का असर है कि निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री को भी रोड शो करने पड़ रहे हैं. मकराना के मुताबिक, सामान्य तौर पर पार्षद चुनाव में विधायक या स्थानीय नेता प्रत्याशियों के कार्यालय उद्घाटन और सीमित प्रचार तक भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस बार प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं. उन्होंने इसे निकाय चुनाव के लिहाज से असामान्य स्थिति बताया.

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सवर्ण न्याय मंच के बैनर तले अभियान : मकराना ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दिए गए कथित बयान और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी के बाद संगठन ने सवर्ण न्याय मंच के आभासी बैनर के तहत अपनी गतिविधियां आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है. उनके अनुसार, राजस्थान में करीब 800 किलोमीटर और हरियाणा में करीब 300 किलोमीटर की सवर्ण न्याय यात्रा पूरी हो चुकी है. संगठन अब चुनावी क्षेत्रों में अपने अभियान को और विस्तार देने की तैयारी कर रहा है.

कई सामाजिक संगठनों के साथ नोटा अभियान का दावा : यूजीसी के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय आमजन मोर्चा (RAM), राष्ट्रीय हिंदू महासभा और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भी नोटा अभियान चलाने का दावा किया गया है. मंगलवार को विजय कौशिक की अध्यक्षता में हुई बैठक में संगठनों ने कहा कि जो प्रत्याशी उनकी मांगों का लिखित समर्थन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ संबंधित वार्डों में नोटा के लिए अभियान चलाया जाएगा.

बैठक में राम सिंह शेखावत, योगेंद्र सिंह राठौड़, सतीश तिवारी, ऋषि राठौर, सुरेंद्र सिंह राठौड़, दशरथ शर्मा, सुनीता शर्मा, पवन शर्मा, कौशल तिवारी और गौरव अवस्थी सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी की जानकारी दी गई. विजय कौशिक ने कहा कि यूजीसी से जुड़े प्रावधानों का विरोध जारी रहेगा. उन्होंने दावा किया कि राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों में भी नोटा अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा. साथ ही युवाओं से जरूरत पड़ने पर दिल्ली में आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया गया.

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निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव तक अभियान : महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि सवर्ण न्याय यात्रा का अभियान केवल निकाय चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा. पंचायत चुनाव में भी इसे जारी रखने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली तक यात्रा ले जाने की योजना है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में घर-घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा और बचे हुए क्षेत्रों में यूजीसी रोलबैक के मुद्दे को लेकर जनजागरण किया जाएगा.

मकराना का दावा है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को इस मुद्दे की गंभीरता की जानकारी नहीं है. निकाय चुनाव के बीच यूजीसी रोलबैक का मुद्दा अब सामाजिक संगठनों और कुछ प्रत्याशियों के अभियान का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है. करणी सेना की ओर से लिखित समर्थन और समर्थन नहीं मिलने पर नोटा अभियान की रणनीति से चुनावी मुकाबले में इस मुद्दे की भूमिका आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण हो सकती है.