ETV Bharat / state

UGC ने जारी किया दिल्ली में 12 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची, छात्रों को किया सतर्क

नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देशभर के फर्जी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची जारी की है. इस सूची में दिल्ली के 12 संस्थानों के नाम शामिल हैं, जिन्हें यूजीसी ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं माना है. आयोग ने साफ किया है कि यह संस्थान यूजीसी अधिनियम के तहत डिग्री देने के अधिकृत नहीं हैं और यहां से प्राप्त डिग्री मान्य नहीं होगी.

फरवरी 2026 में जारी सूची के अनुसार, केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों में भी फर्जी विश्वविद्यालय संचालित होने की जानकारी सामने आई है. इसमें केरल में दो, महाराष्ट्र में दो, पश्चिम बंगाल में दो, उत्तर प्रदेश में चार, पांडिचेरी में दो, आंध्र प्रदेश में दो, अरुणाचल प्रदेश में एक, हरियाणा में एक, कर्नाटक में दो, राजस्थान में एक और झारखंड में एक संस्थान को फर्जी घोषित किया गया है.

छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी:

यूजीसी ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वह किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी मान्यता की जांच अवश्य करें. आयोग ने कहा कि कई फर्जी संस्थान विश्वविद्यालय के नाम पर छात्रों को भ्रमित करते हैं और अवैध रूप से डिग्री जारी करते हैं, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है.

दिल्ली के इन संस्थानों के नाम सूची में शामिल:

यूजीसी की ओर से जारी सूची के अनुसार दिल्ली में 12 संस्थान फर्जी घोषित किए गए हैं. यूजीसी ने कहा किया है यह संस्थान खुद को विश्वविद्यालय बताते हैं, लेकिन इन्हें किसी भी वैधानिक प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त नहीं है.