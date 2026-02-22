UGC ने जारी किया दिल्ली में 12 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची, छात्रों को किया सतर्क
UGC ने देशभर के फर्जी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची जारी की, कहा यह संस्थान डिग्री देने के अधिकृत नहीं,यहां से प्राप्त डिग्री मान्य नहीं .
Published : February 22, 2026 at 7:18 PM IST
नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देशभर के फर्जी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची जारी की है. इस सूची में दिल्ली के 12 संस्थानों के नाम शामिल हैं, जिन्हें यूजीसी ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं माना है. आयोग ने साफ किया है कि यह संस्थान यूजीसी अधिनियम के तहत डिग्री देने के अधिकृत नहीं हैं और यहां से प्राप्त डिग्री मान्य नहीं होगी.
फरवरी 2026 में जारी सूची के अनुसार, केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों में भी फर्जी विश्वविद्यालय संचालित होने की जानकारी सामने आई है. इसमें केरल में दो, महाराष्ट्र में दो, पश्चिम बंगाल में दो, उत्तर प्रदेश में चार, पांडिचेरी में दो, आंध्र प्रदेश में दो, अरुणाचल प्रदेश में एक, हरियाणा में एक, कर्नाटक में दो, राजस्थान में एक और झारखंड में एक संस्थान को फर्जी घोषित किया गया है.
छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी:
यूजीसी ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वह किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी मान्यता की जांच अवश्य करें. आयोग ने कहा कि कई फर्जी संस्थान विश्वविद्यालय के नाम पर छात्रों को भ्रमित करते हैं और अवैध रूप से डिग्री जारी करते हैं, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है.
दिल्ली के इन संस्थानों के नाम सूची में शामिल:
यूजीसी की ओर से जारी सूची के अनुसार दिल्ली में 12 संस्थान फर्जी घोषित किए गए हैं. यूजीसी ने कहा किया है यह संस्थान खुद को विश्वविद्यालय बताते हैं, लेकिन इन्हें किसी भी वैधानिक प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त नहीं है.
- ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंस, अलीपुर दिल्ली
- कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज दिल्ली
- यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, दिल्ली
- वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली
- एडीआर सेंट्रिक ज्यूरीडिकल यूनिवर्सिटी, राजेंद्र प्लेस नई दिल्ली
- इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, नई दिल्ली
- विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट, नई दिल्ली
- आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी), रोहिणी दिल्ली
- वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी (डब्ल्यूपीयूएनयू), पीतमपुरा नई दिल्ली
- इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, मुबारकपुर दिल्ली
- माउंटेन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नेहरू प्लेस नई दिल्ली
- नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सोल्यूशन, जनकपुरी नई दिल्ली
डिग्री अमान्य, हो सकती है कार्रवाई:
आयोग के अनुसार, ऐसे संस्थानों द्वारा दी जाने वाली डिग्री या प्रमाणपत्र उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरी या अन्य किसी भी आधिकारिक प्रयोजन के लिए मान्य नहीं होंगे. यदि कोई संस्थान खुद को विश्वविद्यालय बताकर छात्रों को गुमराह करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.
मान्यता की जांच कैसे करें:
यूजीसी ने छात्रों को सलाह दी है कि प्रवेश लेने से पहले यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची देखें. इसके अलावा संबंधित विश्वविद्यालय का नाम केंद्रीय, राज्य, डीम्ड या निजी विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूची में होना चाहिए.
