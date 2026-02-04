निलंबित PCS अलंकार अग्निहोत्री ने किसे बताया CEO और MD; कहा- वेस्ट इंडिया की चल रही सरकार
UGC नियमों को लेकर अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि UGC के नए नियम समाज को बांटने के लिए लाए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 7:00 AM IST
पीलीभीत: पूर्व PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर करारा वार किया है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसी तरह से इस समय वेस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चल रही है. इसके CEO मोदी जी हैं और MD अमित शाह हैं. इनका पूरे देश में वसूली अभियान चल रहा है. हर टेंडर में कमीशन का खेल हो रहा है और पूरा पैसा गुजरात की कंपनियों में शिफ्ट किया जा रहा है.
अलंकार अग्निहोत्री ने मंगलवार को यह बातें पीलीभीत के यशवंतरी देवी मंदिर परिसर में कहीं. उन्होंने बीसलपुर में आयोजित जनसभाओं में भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर कॉरपोरेट और तानाशाही अंदाज में काम कर रही है. यहां जनता की भावनाओं की कोई कद्र नहीं है.
UGC नियमों को लेकर अलंकार ने कहा कि उन्होंने 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा केवल इसलिए दिया क्योंकि UGC के नए नियम समाज को बांटने के लिए लाए गए थे. उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को जब हमने नियमों का अध्ययन किया, तो पाया कि यह गहरे जातिगत भेदभाव से प्रेरित है.
अगर इसे वापस नहीं लिया गया, तो देश में सिविल वार जैसी जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. सरकार की 'बांटो और राज करो' की नीति सामाजिक समरसता के लिए घातक है. उन्होंने सवर्ण नेताओं पर भी जमकर भड़ास निकाली.
7 फरवरी से देशव्यापी आंदोलन: बीसलपुर में सनातनी समाज के सम्मेलन में उमड़ी भीड़ को देखते हुए अग्निहोत्री ने सरकार को सीधी चुनौती दी. उन्होंने मांग की कि 7 फरवरी से पहले संसद का विशेष सत्र बुलाकर एससी-एसटी एक्ट को पूरी तरह खत्म किया जाए.
UGC-2026 के प्रस्तावित नियमों को रद्द किया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ, तो 7 फरवरी को पूरे देश में क्रांति का बिगुल फूंका जाएगा. उन्होंने दावा किया कि जनता में भारी आक्रोश है और यदि आज चुनाव हुए तो सत्ताधारी दल शून्य पर सिमट सकता है.
पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट ने ED की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा में शामिल होते ही बड़े से बड़े घोटालेबाज को क्लीन चिट मिल जाती है. उन्होंने केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद और राज्य सरकार द्वारा खुद वापस लिए गए आरोपपत्र की भी कड़ी निंदा की.
यह भी पढ़ें: मुनव्वर राना की बेटी को पति ने दिया तीन तलाक, लखनऊ में दहेज उत्पीड़न और मारपीट का केस दर्ज