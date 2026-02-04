ETV Bharat / state

निलंबित PCS अलंकार अग्निहोत्री ने किसे बताया CEO और MD; कहा- वेस्ट इंडिया की चल रही सरकार

पीलीभीत: पूर्व PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर करारा वार किया है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसी तरह से इस समय वेस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चल रही है. इसके CEO मोदी जी हैं और MD अमित शाह हैं. इनका पूरे देश में वसूली अभियान चल रहा है. हर टेंडर में कमीशन का खेल हो रहा है और पूरा पैसा गुजरात की कंपनियों में शिफ्ट किया जा रहा है.

अलंकार अग्निहोत्री ने मंगलवार को यह बातें पीलीभीत के यशवंतरी देवी मंदिर परिसर में कहीं. उन्होंने बीसलपुर में आयोजित जनसभाओं में भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर कॉरपोरेट और तानाशाही अंदाज में काम कर रही है. यहां जनता की भावनाओं की कोई कद्र नहीं है.

UGC नियमों को लेकर अलंकार ने कहा कि उन्होंने 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा केवल इसलिए दिया क्योंकि UGC के नए नियम समाज को बांटने के लिए लाए गए थे. उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को जब हमने नियमों का अध्ययन किया, तो पाया कि यह गहरे जातिगत भेदभाव से प्रेरित है.

अगर इसे वापस नहीं लिया गया, तो देश में सिविल वार जैसी जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. सरकार की 'बांटो और राज करो' की नीति सामाजिक समरसता के लिए घातक है. उन्होंने सवर्ण नेताओं पर भी जमकर भड़ास निकाली.