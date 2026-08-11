ETV Bharat / state

UGC Rollback : 15 हजार किमी जनजागरण वाहन यात्रा का समापन 23 अगस्त को, नई दिल्ली में होगी 'सवर्ण आक्रोश महापंचायत'

महापंचायत में देशभर से सवर्ण समाज के प्रतिनिधि, विद्यार्थी, शिक्षाविद और विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे.

समाज के लोग
समाज के लोग (ETV Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 2:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर : यूजीसी रेगुलेशन एक्ट-2026 की कथित विसंगतियों एवं 'यूजीसी रोलबैक' के मुद्दे को लेकर सवर्ण समाज की ओर से राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान शुरू किया गया है. अभियान के तहत 5 अगस्त से 15 हजार किलोमीटर लंबी जनजागरण वाहन यात्रा शुरू की गई है. यात्रा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों एवं जिलों से होकर गुजरेगी. अभियान का समापन 23 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 'यूजीसी रोलबैक सवर्ण आक्रोश महापंचायत' में होगा.

करणी सेना के अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने बताया कि जनजागरण वाहन यात्रा का उद्देश्य विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों और सामान्य वर्ग के नागरिकों तक यूजीसी रेगुलेशन-2026 से जुड़े मुद्दों और अपनी मांगों को पहुंचाना है. यात्रा के दौरान विभिन्न जिलों में पंचायत, सम्मेलन, जनसंवाद, प्रेस वार्ता और सामाजिक संगठनों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी. 23 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली महापंचायत में देशभर से सवर्ण समाज के प्रतिनिधि, विद्यार्थी, शिक्षाविद और विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे. महापंचायत के माध्यम से संबंधित मुद्दों को सरकार और संबंधित प्राधिकरणों तक लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से पहुंचाया जाएगा.

पढ़ें. UGC Rollback: क्षत्रिय करणी सेना ने कहा-पंचायत एवं निकाय चुनाव में भाजपा का बायकाट करेगा सवर्ण समाज

शिक्षा में न्याय और समान अवसर का संदेश : आयोजकों के अनुसार, 15 हजार किलोमीटर की यह यात्रा केवल दूरी तय करने का अभियान नहीं है, बल्कि जनसंवाद और जनजागरण के माध्यम से शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जोड़ने का प्रयास है. यात्रा के दौरान 'जन-जन तक संवाद, शिक्षा में न्याय और समान अवसर' का संदेश दिया जाएगा. आयोजकों ने कहा कि अभियान पूरी तरह लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से संचालित किया जाएगा. इसका उद्देश्य जनसंवाद, जनजागरण और ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात संबंधित प्राधिकरणों तक पहुंचाना है.

TAGGED:

UGC ROLLBACK
JANJAGRAN VAHAN YATRA
यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026
जनजागरण वाहन यात्रा
UGC REGULATION ACT 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.