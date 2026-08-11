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UGC Rollback : 15 हजार किमी जनजागरण वाहन यात्रा का समापन 23 अगस्त को, नई दिल्ली में होगी 'सवर्ण आक्रोश महापंचायत'

धौलपुर : यूजीसी रेगुलेशन एक्ट-2026 की कथित विसंगतियों एवं 'यूजीसी रोलबैक' के मुद्दे को लेकर सवर्ण समाज की ओर से राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान शुरू किया गया है. अभियान के तहत 5 अगस्त से 15 हजार किलोमीटर लंबी जनजागरण वाहन यात्रा शुरू की गई है. यात्रा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों एवं जिलों से होकर गुजरेगी. अभियान का समापन 23 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 'यूजीसी रोलबैक सवर्ण आक्रोश महापंचायत' में होगा.

करणी सेना के अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने बताया कि जनजागरण वाहन यात्रा का उद्देश्य विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों और सामान्य वर्ग के नागरिकों तक यूजीसी रेगुलेशन-2026 से जुड़े मुद्दों और अपनी मांगों को पहुंचाना है. यात्रा के दौरान विभिन्न जिलों में पंचायत, सम्मेलन, जनसंवाद, प्रेस वार्ता और सामाजिक संगठनों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी. 23 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली महापंचायत में देशभर से सवर्ण समाज के प्रतिनिधि, विद्यार्थी, शिक्षाविद और विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे. महापंचायत के माध्यम से संबंधित मुद्दों को सरकार और संबंधित प्राधिकरणों तक लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से पहुंचाया जाएगा.