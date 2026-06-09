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UGC NET June 2026: 22 से 30 जून तक 80 से अधिक विषयों के लिए होगी परीक्षा

पटना: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है. जारी शेड्यूल के अनुसार यूजीसी नेट की परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी. इस बार भी परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मोड में होगी. परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी.

22 से 30 जून तक परीक्षा: एनटीए की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक विभिन्न विषयों की परीक्षाएं अलग-अलग दिनों में आयोजित होंगी. 22 जून को भूगोल, दृश्य कला, मराठी, पंजाबी, तमिल, संग्रहालय विज्ञान एवं संरक्षण जैसे विषयों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में कंप्यूटर साइंस, बंगाली, फारसी, रूसी और गृह विज्ञान के अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. 23 जून को लोक प्रशासन, शिक्षा, सामाजिक कार्य और उर्दू विषयों के साथ जनसंचार एवं पत्रकारिता, विधि, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान तथा दर्शनशास्त्र की परीक्षाएं निर्धारित की गई हैं.

24 जून को कौन से विषय?: इसी तरह 24 जून को राजनीति विज्ञान, तुलनात्मक धर्म अध्ययन और जापानी भाषा की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में वाणिज्य, रक्षा एवं सामरिक अध्ययन, भारतीय संस्कृति तथा बौद्ध-जैन-गांधी एवं शांति अध्ययन के अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. 25 जून को अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, कोंकणी और कश्मीरी विषयों की परीक्षा निर्धारित की गई है. वहीं इतिहास, पाली, प्राकृत और तुलनात्मक साहित्य की परीक्षा दूसरी शिफ्ट में आयोजित होगी.

29 जून को इन विषयों के एग्जाम: परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 29 जून को हिंदी, प्रबंधन, मनोविज्ञान से संबंधित विषयों और अरबी की परीक्षा होगी. दूसरी पाली में मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा, आपदा प्रबंधन और आयुर्वेद जीवविज्ञान के अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. अंतिम दिन 30 जून को अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, मानव विज्ञान और संस्कृत विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि समाजशास्त्र, योग और पर्यटन प्रशासन की परीक्षा दूसरी शिफ्ट में होगी.