ETV Bharat / state

UGC-NET जून 2026 के लिए आवेदन शुरू, इस बार दो नए विषय शामिल, जानें अहम जानकारी

नई दिल्ली: UGC ने NET जून 2026 की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) की ओर से आयोजित होने वाली UGC-NET जून 2026 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस बार परीक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए दो नए विषय स्टैटिस्टिक्स (Statistics) और फॉरेस्ट्री (Forestry) को शामिल किया गया है जिससे छात्रों के लिए करियर के नए अवसर खुल गए हैं. यह परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और पीएचडी प्रवेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है.

कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, उम्मीदवार 29 अप्रैल 2026 से 20 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. फीस जमा करने की अंतिम तारीख भी 20 मई 2026 (रात 11:50 बजे तक) निर्धारित की गई है. आवेदन में सुधार का मौका 22 मई से 24 मई 2026 तक मिलेगा. इसके बाद परीक्षा शहर की जानकारी 10 जून तक और एडमिट कार्ड 15 जून 2026 तक जारी कर दिए जाएंगे. परीक्षा का आयोजन 22 जून से 30 जून 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा.

UGC-NET क्या है ?

UGC-NET एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है. इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करता है. इस परीक्षा के जरिए यह तय किया जाता है कि उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए पात्र हैं या नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं या नहीं और पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्र हैं या नहीं. यह परीक्षा साल में दो बार जून और दिसंबर में होती है और देश के उच्च शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए यह एक अहम कदम मानी जाती है.

आवेदन से जुड़े जरूरी निर्देश

UGC-NET जून 2026 के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग 1150 रुपए, जनरल-EWS / OBC-NCL 600 रुपए, SC/ST/PwD/थर्ड जेंडर 325 रुपए तय किया गया है. उम्मीदवार फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के जरिए कर सकते हैं. NTA ने उम्मीदवारों के लिए कुछ अहम निर्देश भी जारी किए हैं.