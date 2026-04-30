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UGC-NET जून 2026 के लिए आवेदन शुरू, इस बार दो नए विषय शामिल, जानें अहम जानकारी

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने UGC-NET जून 2026 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी

UGC-NET June 2026
UGC-NET जून 2026 के लिए आवेदन शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 30, 2026 at 10:21 AM IST

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नई दिल्ली: UGC ने NET जून 2026 की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) की ओर से आयोजित होने वाली UGC-NET जून 2026 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस बार परीक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए दो नए विषय स्टैटिस्टिक्स (Statistics) और फॉरेस्ट्री (Forestry) को शामिल किया गया है जिससे छात्रों के लिए करियर के नए अवसर खुल गए हैं. यह परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और पीएचडी प्रवेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है.

कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, उम्मीदवार 29 अप्रैल 2026 से 20 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. फीस जमा करने की अंतिम तारीख भी 20 मई 2026 (रात 11:50 बजे तक) निर्धारित की गई है. आवेदन में सुधार का मौका 22 मई से 24 मई 2026 तक मिलेगा. इसके बाद परीक्षा शहर की जानकारी 10 जून तक और एडमिट कार्ड 15 जून 2026 तक जारी कर दिए जाएंगे. परीक्षा का आयोजन 22 जून से 30 जून 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा.

UGC-NET क्या है ?
UGC-NET एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है. इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करता है. इस परीक्षा के जरिए यह तय किया जाता है कि उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए पात्र हैं या नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं या नहीं और पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्र हैं या नहीं. यह परीक्षा साल में दो बार जून और दिसंबर में होती है और देश के उच्च शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए यह एक अहम कदम मानी जाती है.

आवेदन से जुड़े जरूरी निर्देश
UGC-NET जून 2026 के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग 1150 रुपए, जनरल-EWS / OBC-NCL 600 रुपए, SC/ST/PwD/थर्ड जेंडर 325 रुपए तय किया गया है. उम्मीदवार फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के जरिए कर सकते हैं. NTA ने उम्मीदवारों के लिए कुछ अहम निर्देश भी जारी किए हैं.

  • आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे.
  • एक उम्मीदवार केवल एक ही आवेदन फॉर्म भर सकता है.
  • गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है.
  • रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया गया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि सभी अपडेट वहीं भेजे जाएंगे.
  • इस बार UGC-NET जून 2026 परीक्षा 85 विषयों में आयोजित की जाएगी.
  • परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) होंगे.
  • नई विषयों के शामिल होने से अब छात्रों के पास अपने करियर के हिसाब से विषय चुनने के ज्यादा विकल्प मौजूद हैं.
  • नए विषय में स्टैटिस्टिक्स (Statistics) और फॉरेस्ट्री (Forestry) को शामिल किया गया है.

स्टैटिस्टिक्स और फॉरेस्‍ट्री विषय जुड़े

UGC ने अपने 597वें आयोग बैठक (18 अप्रैल 2026) में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर Statistics विषय को UGC-NET में शामिल करने का फैसला लिया है. अब जून 2026 से छात्र इस विषय में भी NET परीक्षा दे सकेंगे. इसका सिलेबस आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है. इस फैसले से उन छात्रों को खास फायदा होगा जो डेटा एनालिसिस, रिसर्च और गणितीय अध्ययन के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं.

UGC ने Forestry विषय को भी UGC-NET के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है. यह फैसला भी उसी 597वीं बैठक में लिया गया. अब पर्यावरण, वन प्रबंधन और संबंधित क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे छात्र इस विषय के जरिए NET परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. इससे पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

एडमिट कार्ड 15 जून को उपलब्‍ध होंगे
उम्मीदवारों को परीक्षा शहर (Exam City) की जानकारी 10 जून 2026 तक दे दी जाएगी, जबकि एडमिट कार्ड 15 जून 2026 तक डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे. परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और सेंटर की जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी. परीक्षा के बाद NTA वेबसाइट पर उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट और आंसर की जारी की जाएगी. इसके बाद उम्मीदवार आपत्ति दर्ज कर सकेंगे. फाइनल आंसर की जारी होने के बाद ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा.

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