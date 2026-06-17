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UGC-NET जून 2026: एडमिट कार्ड किया गया जारी, उम्मीदवार ऐसे करें डाउनलोड

नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने UGC-NET जून 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 के बीच होनी है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. NTA ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड के साथ दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें.

इन तारीखों पर होगी परीक्षा: NTA के अनुसार, UGC-NET जून 2026 परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून, 29 जून और 30 जून को आयोजित की जाएगी. परीक्षा के लिए परीक्षा शहर और परीक्षा तिथि की जानकारी पहले ही एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप के माध्यम से उम्मीदवारों को उपलब्ध करा दी गई थी.

एडमिट कार्ड हुए जारी: एजेंसी ने बताया कि जिन उम्मीदवारों की परीक्षा उपरोक्त तिथियों में निर्धारित है, उनके एडमिट कार्ड 17 जून को जारी कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी अपने आवेदन संख्या और अन्य लॉगिन की सहायता से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय रखें ध्यान: उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें. साथ ही परीक्षा से संबंधित दिशा-निर्देशों को भी अच्छी तरह पढ़ लें, जिससे परीक्षा के दिन किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

समस्या होने पर यहां करें संपर्क: अगर किसी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कठिनाई आती है या एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो वह NTA हेल्पडेस्क के फोन नंबर 011-40759000 पर संपर्क कर सकता है. इसके अलावा उम्मीदवार अपनी समस्या ugcnet@nta.ac.in ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं.