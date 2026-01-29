ETV Bharat / state

UGC Equity Regulations : यूजीसी के नए नियम की रोलेट एक्ट से तुलना, सर्व का संघर्ष समिति बनाने का ऐलान

बच्चों के भविष्य के लिए साथ आना जरूरी : एक होटल में प्रेस वार्ता में महिपाल सिंह मकराना ने कहा- हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर स्टे दिया है. इस दौरान देशभर में हर गली-मोहल्ले में जाकर हर संगठन को साथ लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि एससी-एसटी एक्ट में बड़ी संख्या में मुकदमे गलत साबित हुए हैं. ऐसे में जिन पर गलत मुकदमे दर्ज हुए हैं. उनकी सुध लेने वाला कौन है.

वहीं, राजपूत सभा भवन में हुई एक बैठक में राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, कायस्थ समाज सहित अन्य समाजों ने एक साझा संघर्ष समिति बनाने का ऐलान किया है. यह संघर्ष समिति इस आंदोलन की आगामी रणनीति तय करेगी. वहीं, राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने यूजीसी के नए नियमों की तुलना ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए रोलेट एक्ट से की और कहा कि यूजीसी द्वारा नए नियमों को वापस लिए जाने तक लड़ाई जारी रहेगी.

जयपुर: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों का जयपुर में भी अब मुखर विरोध हो रहा है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नए नियमों पर रोक लगा दी है, लेकिन इन नियमों को वापस लेने की मांग जारी है. राजपूत करणी सेना और विप्र महासभा की अगुवाई में जहां 1 फरवरी को शहीद स्मारक पर आंदोलन का एलान किया गया है.

सामान्य वर्ग की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं : उन्होंने कहा- यूजीसी के नए प्रावधान में एससी-एसटी और ओबीसी को समानता देने की बात कही जा रही है, लेकिन जेएनयू में नारे लगाने वाले कुंठित मानसिकता वालों के खिलाफ कौनसा कानून है. उन्होंने कहा कि यूजीसी के नए नियम किसी भी हाल में लागू नहीं होने दिए जाएंगे. इन नियमों के तहत बनी कमेटियों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों के प्रतिनिधि होंगे, लेकिन सामान्य वर्ग की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं होगा. इसमें अपील, दलील और वकील का प्रावधान नहीं है. यह ब्रिटिश राज में 1919 में आए रोलेट एक्ट की याद दिलाता है.

सर्व समाज की संघर्ष समिति का गठन : वहीं, राजपूत सभा के अध्यक्ष रामसिंह चंदलाई का कहना है कि यूजीसी के नए नियम बिलकुल एक तरफा हैं. सामान्य वर्ग के स्टूडेंट पर किसी भी प्रकार का आरोप लगता है तो एकतरफा कार्रवाई का प्रावधान है. इसलिए इसका चारों तरफ विरोध हो रहा है. नए नियमों के विरोध में आज सर्व समाज की बैठक हुई है, जिसमें अलग-अलग समाज के प्रतिनिधियों भाग लिया है. इस बैठक में आंदोलन तेज करने की रणनीति पर चर्चा की गई है.

रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा आंदोलन : उन्होंने कहा कि यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ ऐसा आंदोलन होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ. यह बच्चों के भविष्य का सवाल है. इसलिए हम चुप बैठने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा कि हम किसी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन सभी के साथ समान बर्ताव होना चाहिए. समान्य वर्ग के लोगों को भी उनके अधिकार मिलने चाहिए. संविधान समानता के अधिकार की बात करता है, लेकिन इन नियमों से साफ है कि यह असमानता बढ़ाने वाले हैं, जो न्याय सांगत नहीं है. उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति आंदोलन की आगे की रणनीति तय करेगी. उसी के अनुसार, आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा.

