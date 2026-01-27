ETV Bharat / state

तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य ने पीएम मोदी से मांगी इच्छामृत्यु, जानें वजह

तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: यूजीसी के संशोधित नियमों के खिलाफ विरोध तेज़ हो गया है. तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है. उन्होंने कहा है कि यूजीसी द्वारा किए गए संशोधित नियम सवर्ण छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ अन्याय हैं और इससे शिक्षा व्यवस्था में असमानता पैदा होगी. संशोधित नियमों को तत्काल वापस लें: जगतगुरु परमहंसाचार्य का कहना है कि यदि सरकार उनकी इच्छा मृत्यु की मांग पूरी नहीं करती है तो यूजीसी के संशोधित नियमों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए. इन नियमों से योग्य छात्रों के अधिकारों का हनन हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में यूजीसी के नियमों का विरोध किया जा रहा है. इस कड़ी में अब अयोध्या के संत समाज भी सवर्ण छात्र-छात्राओं के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं. तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य (Video Credit: ETV Bharat) विभिन्न मुद्दों पर सरकार को अल्टीमेटम दिया: संतों ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा. संत समाज ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द कोई निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. अयोध्या की तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य अपनी कट्टर छवि और विभिन्न मुद्दों पर सरकार को अल्टीमेटम देने के लिए जाने जाते हैं.