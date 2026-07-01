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AUD में UG दाखिले की प्रक्रिया 2 जुलाई से होगी शुरू, 23 पाठ्यक्रमों में 1194 सीटों पर मिलेगा प्रवेश

नई दिल्ली: डॉ. बीआर आंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली (AUD) के शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक (UG) कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया 2 जुलाई, 2026 से शुरू होगी. इस वर्ष कुल 23 स्नातक पाठ्यक्रमों में 1194 सीटों पर दाखिले किए जाएंगे. प्रवेश कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG 2026) के स्कोर के आधार पर होगा. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से समय रहते आवेदन करने और सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की अपील की है.

2 जुलाई से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया: विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, UG कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 जुलाई से शुरू होगी. जिन छात्रों ने CUET (UG) 2026 परीक्षा दी है, वह विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे देशभर के छात्र आसानी से आवेदन कर सकेंगे. विश्वविद्यालय मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान, मानविकी और अन्य बहुविषयक पाठ्यक्रमों के लिए जाना जाता है.

CUET स्कोर के आधार पर होगा चयन: विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी दाखिले CUET (UG) 2026 के अंकों के आधार पर किए जाएंगे. केवल वही छात्र आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने इस वर्ष CUET-UG परीक्षा में दी है. चयन प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप संचालित होगी. छात्रों को तीन वर्षीय और चार वर्षीय अंडरग्रैजुएट कोर्सेज में प्रवेश का विकल्प मिलेगा.

आवेदन से पहले पात्रता अवश्य जांचें: विश्वविद्यालय ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले संबंधित पाठ्यक्रम की पात्रता, आरक्षण नीति, फीस स्ट्रक्चर, आवश्यक दस्तावेज और महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी अच्छी तरह पढ़ लें. गलत जानकारी या अधूरे दस्तावेज के कारण आवेदन निरस्त हो सकता है. इसलिए आवेदन भरते समय सभी विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज करें.

अंतिम तारीख का इंतजार न करें: विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वह अंतिम समय तक आवेदन करने का इंतजार न करें. अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने से तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं. समय रहते आवेदन करने से ऐसी परेशानियों से बचा जा सकता है और दस्तावेजों में किसी गलती को सुधारने का भी समय मिल जाता है.