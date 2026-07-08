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फायर सेफ्टी की नई तकनीकों से लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य, ग्रेटर नोएडा में हो जाने रही अहम कॉन्फ्रेंस

10-11 जुलाई को आयोजित होने वाली दो दिवसीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन की पीएचडी हाउस दिल्ली में जानकारी देते हुए पीएचडीसीसीआई के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल डॉ. जतिंदर सिंह ने कहा कि इस कॉन्फ्रेस में 100 से अधिक प्रदर्शकों के भाग लेने की संभावना है.

कॉन्फ्रेंस में सेफ्टी अप्लायंसेज़ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन भी अपना सहयोग देगा. कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर डॉक्टर एसपी गर्ग ने बताया कि यह कॉन्फ्रेंस तीन मुख्य विषयों अग्नि सुरक्षा, ओद्यौगिक सुरक्षा और आपदा प्रबन्धन पर केंद्रित होगा. इन विषयों में बचाव के उपाय, व्यवसायिक सुरक्षा, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड को लागू करना, आपदा प्रतिक्रिया, आपदा से निपटने की क्षमता और जोखिम कम करने में नई टेक्नोलॉजी की भूमिका जैसे विषय शामिल किए जाएंगे. इस पहल को राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (भारत सरकार), श्रम विभाग (उत्तर प्रदेश सरकार), फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज (उत्तर प्रदेश सरकार), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्वेस्ट यूपी और उद्योग विभाग (उत्तर प्रदेश सरकार) का समर्थन प्राप्त है. यह आयोजन देश भर में जागरूकता, तैयारी और सुरक्षा के विश्व-स्तरीय तरीकों को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न इलाकों में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं. दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में पिछले दो महीने में आग लगने की कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं. इनमें कई लोगों की मौत भी हुई है. दिल्ली में रेजिडेंशियल के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में भी आगजनी की बड़ी घटनाएं हुई हैं. ऐसे में फायर सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी का विषय बहुत ही संवेदनशील और अति महत्वपूर्ण हो जाता है. इसलिए फायर सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के विषय पर दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी (यूएफएसईसी) का आयोजन उद्योग जगत की बड़ी संस्था पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा होने जा रहा है.

हम लोगों और संगठनों को इस योग्य बनाना चाहते हैं कि वे दुर्घटनाओं को रोक सकें, आपदाओं का प्रभावी तरीके से सामना कर सकें और कार्यस्थल पर सुरक्षित तरीके अपना सकें. जागरूकता बढ़ने के साथ भारत की सुरक्षा प्रणाली भी मज़बूत होगी. इससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएँ बढ़ेंगी और तैयारी व बचाव की संस्कृति के द्वारा लोगों को सुरक्षित रखा जा सकेगा.- कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर डॉक्टर एसपी गर्ग

कार्यक्रम का आयोजन दो भागों में हॉल नं.-1 इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, नॉलेज पार्क-2, ग्रेटर नोएडा में सुबह 10 बजे से किया जाएगा. इसमें आने वाले प्रदर्शक अग्नि सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित अत्याधुनिक और सुरक्षा उत्पादों, एआई आधारित तकनीकों तथा आधुनिक समाधानों का प्रदर्शन करेंगे. इससे आपदा की स्थिति में माल की जगह जान को पहले बचाया जा सके.

यह प्रदर्शनी आम जनता के लिए निःशुल्क होगी. सम्मेलन में विशेषज्ञ पैनल चर्चाएं एवं तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें उभरती सुरक्षा चुनौतियों तथा कार्यप्रणालियों पर विचार-विमर्श एवं जानकारी का आदान-प्रदान होगा.



आग की घटनाओं और अन्य आपदा से बचाव में नई टेक्नोलॉजी से कराया जाएगा रूबरू

कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों में शामिल उत्तर प्रदेश स्टेट चैप्टर पीएचडीसीसीआई (Phdcci) के को चेयरमैन हेमंत सपरा ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और भारत के कई अन्य राज्यों में हाल ही में लगी आग की घटनाओं का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि आग दुर्घटनाओं में होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए लोगों को इस बारे में जागरुक बनाना चाहिए कि वे आग से कैसे बच सकते हैं और आग लगने के मामले में जल्द से जल्द कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं. इस बारे में भी कॉन्फ्रेंस में कार्यशालाएं आयोजित कर जागरूक किया जाएगा. साथ ही नई तकनीक के माध्यम से किस तरह से बचाव किया जा सकता है इससे भी रुबरु कराया जाएगा. यह प्रदर्शनी और कॉन्फ्रेंस सरकारी एजेंसियों, इंडस्ट्री लीडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और सुरक्षा प्रोफेशनल्स को एक मंच पर लाएगी ताकि भारत के सुरक्षा इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सके.



आधुनिक सुरक्षा तकनीकों के बारे में जागरूक होना समय की जरूरत: डॉ. एसपी गर्ग

कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर डॉक्टर एसपी गर्ग ने कहा आधुनिक सुरक्षा तकनीकों में शामिल ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों को प्रदर्शित करके और सार्थक बातचीत को बढ़ावा देकर, हमारा उद्देश्य सुरक्षित कार्यस्थल बनाना, तैयारी को बेहतर करना और उद्योग जगत की चुनौतियों को ऐसे व्यावहारिक समाधानों में बदलना है जो लोगों की जान बचा सकें.

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