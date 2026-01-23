ETV Bharat / state

8 लाख कर्मचारी अधिकारी, 9 बैंक यूनियन की हड़ताल, सप्ताह में पांच दिवस बैंकिंग प्रणाली लागू करने की मांग

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने पूरे देश में 27 जनवरी को एक दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया गया है.

FIVE DAYS WORKING
बैंक यूनियन की हड़ताल (ETV Bharat Chhattisgarh)
रायपुर: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (UFBU) के बैनर तले देश भर के 9 बैंक यूनियन के लगभग 8 लाख से अधिक कर्मचारी और अधिकारी 27 जनवरी को एक दिवसीय का हड़ताल करेंगे.

बैंक यूनियन की हड़ताल

ऑल इंडिया बैंक कनफेडरेशन छत्तीसगढ़ इकाई के राज्य सचिव गोपाल कृष्णा ने बताया कि देशभर के 9 बैंक यूनियन हड़ताल में शामिल हो रहे हैं, जिसमें 4 अधिकारी यूनियन और 5 कर्मचारी यूनियन हैं. इसे ही यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के नाम से जाना जाता है.

बैंक यूनियन की हड़ताल (ETV Bharat Chhattisgarh)

27 जनवरी को प्रदर्शन

इस हड़ताल में करीब साढ़े आठ लाख कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे. 9 बैंक यूनियन के लोग मिलकर बैंक बंद रखकर एक दिन की हड़ताल करेंगे.

5 वर्किंग डे की मांग

गोपाल कृष्णा ने बताया, ''हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि सप्ताह में पांच दिवस का वर्किंग डे हो. इस मांग को साल 2015 से करते आ रहे हैं, जो अभी तक लंबित है. इस बात को हम लोगों के द्वारा हर मीटिंग, प्रदर्शन, हड़ताल और फोरम में उठाया गया है. इस बात को हमने दिल्ली के जंतर मंतर में भी उठाया था. सरकार साल 2015 से इस मांग की अनदेखी करते आ रही है."

''सिर्फ बैंक में 5 वर्किंग डे नहीं''

छत्तीसगढ़ इकाई इंडियन नेशनल बैंक कांग्रेस के महासचिव बलजीत सिंह ने बताया कि वित्तीय संस्थान आप कोई भी ले लें, जिसमें RBI, LIC, GIC हो, वह राज्य सरकार हो या फिर भारत सरकार हो. इन सभी जगह पर सप्ताह में पांच दिवसीय बैंकिंग प्रणाली लागू है. केवल बैंक में ही पांच दिवसीय सप्ताह में बैंकिंग प्रणाली लागू नहीं हुई है.

''2000 कस्टमर पर 1 बैंक कर्मचारी''

देश भर के लगभग 8 लाख कर्मचारी और अधिकारी अपनी पूरी मेहनत से सेवा दे रहे हैं. बैंक कर्मचारी और अधिकारियों की बदौलत ही भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है. इसके साथ ही स्टाफ की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक में लगभग 400 कस्टमर के पीछे 1 कर्मचारी होता है, लेकिन हमारे बैंक में लगभग 2000 कस्टमर के पीछे 1 बैंक कर्मचारी होता है. स्टाफ की कमी को देखते हुए बैंक में अधिक से अधिक भर्ती की जाए."

