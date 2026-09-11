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आज न जाएं बैंक, मायूस होकर लौटना पड़ेगा खाली हाथ

UFBU के आह्वान पर आज 8 लाख बैंक कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल पर हैं. शिमला डीसी कार्यालय के बाहर बैंककर्मी प्रदर्शन करेंगे.

आज हड़ताल पर रहेंगे बैंक कर्मी
आज हड़ताल पर रहेंगे बैंक कर्मी (GETTY IMAGE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 8:54 AM IST

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शिमला: बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों की आवाज आज देशभर में एक साथ उठेगी. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर देशव्यापी एक दिवसीय बैंक हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है. इस हड़ताल में करीब आठ लाख बैंक अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे. लंबित मांगों के जल्द समाधान को लेकर बैंक कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है. इसका असर देशभर के बैंकिंग कामकाज पर पड़ने की संभावना है.

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी बैंक अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे. शिमला शहर में तैनात सभी बैंक अधिकारी और कर्मचारी 11 सितंबर को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक डीसी कार्यालय शिमला के बाहर धरना-प्रदर्शन करेंगे. बैंक कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लंबे समय से चली आ रही मांगों पर अपेक्षित गति से निर्णय नहीं होने के कारण उन्हें देशव्यापी आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है.

पांच दिन बैंकिंग की मांग प्रमुख मुद्दा

UFBU की ओर से बैंकिंग सप्ताह को पांच दिन करने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है. इसके अलावा सभी बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए समान परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) लागू करने की मांग भी प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा रहेगी. बैंक संगठनों का कहना है कि कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़े लंबित मुद्दों का जल्द समाधान किया जाना जरूरी है.

12वें द्विपक्षीय समझौते के लंबित मुद्दे भी उठेंगे

प्रदर्शन के दौरान 12वें द्विपक्षीय समझौते (12th Bipartite Settlement) से जुड़े शेष लंबित मुद्दों के शीघ्र निपटारे की मांग भी प्रमुखता से उठाई जाएगी. UFBU ने केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय और IBA से इन मामलों में जल्द कार्रवाई करने की मांग की है.

UFBU हिमाचल प्रदेश इकाई के संयोजक नरेंद्र शर्मा ने सभी बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि शिमला शहर में तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारी 11 सितंबर को निर्धारित समय पर डीसी कार्यालय पहुंचकर आंदोलन में भाग लेंगे.

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