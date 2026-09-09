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उडियारी बैंड डंपिग जोन निरस्त करने की मांग, क्षेत्र पंचायत की बैठक में उठा मुद्दा

बेरीनाग: क्षेत्र पंचायत की बैठक में नगरपालिका बेरीनाग के उडियारी बैंड कांडे किरौली मोटर मार्ग में बाचूर के एमआरएफ सेंटर डम्पिंग जोन के लिए भूमि प्रस्तावित को निरस्त करने की मांग हो रही है. जिसे लेकर नौ गांव ईग्यारपाली क्षेत्र के नौ ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्य ने ज्ञापन सौंपा. सभी ने कहा यदि शीघ्र डम्पिंग जोन निरस्त नहीं किया गया तो उग्र आन्दोलन होगा. विधायक फकीर राम टम्टा ने कहा डम्पिंग जोन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी

बता दें नगरपालिका बेरीनाग का बेरीनाग उडियारी बैंड मोटर मार्ग में बाचूर में प्रस्तावित डम्पिंग जोन की भूमि चयन करने के बाद लगातार नौ गांव ईग्यारपाली क्षेत्र ग्रामीणों का विरोध जारी है. इससे कुछ दिन पहले डम्पिंग जोन की प्रस्तावित भूमि के संयुक्त निरीक्षण के लिए टीम पहुंची थी. जिसकी भनक लगते ही उडियारी,कांडे जगथली, बैठोली,जाख रावत किरौली, कालेटी, चौकोड़ी सहित विभिन्न गांवों के ग्रामीण बडी संख्या पर मौके पर पहुंच गये.

सभी ने सयुंक्त निरीक्षण करने आई टीम विरोध जताया और जमकर खरी खोटी सुनाई. ग्रामीणों ने कहा पूर्व में जिलाधिकारी और स्थानीय अधिकारियों को इस भूमि में डम्पिंग जोन बनाने नहीं बनाने का ज्ञापन दिया गया था. उसके बाद प्रशासन जबरन इसी जमीन पर डम्पिंग जोन बनाने की कोशिश कर रहा है. डम्पिंग जोन का नाम बदलकर एमआरएफ सेंटर के नाम पर ग्रामीणों को भटकाया जा रहा है. ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए भूमि का के लिए पहुंची टीम को बैंरग वापस लौटना पड़ा था.

पूर्व ग्राम प्रधान राजन राम और सरपंच संजय महरा ने कहा कि किसी भी हालत डम्पिंग जोन एम आर एफ सेंट नहीं बनने दिया जायेगा. ग्रामीणों ने इस मौके पर प्रशासन और सरकार और स्थानीय खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया. स्थानीय विधायक के साथ भाजपा के जनप्रतिनिधियों के आवास पर कूड़ा फैक कर विरोध जताने के साथ ही घेराव कर उग्र आंदोलन के साथ धरना प्रदर्शन शुरू किया जायेगा.