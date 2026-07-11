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बिहार के सरकारी स्कूलों को लेकर UDISE की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, शिक्षक बढ़े लेकिन छात्र..

बिहार में सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ी, शिक्षकों की संख्या भी बढ़ी, लेकिन बच्चे गायब हो रहे हैं. UDISE की रिपोर्ट में खुलासा.

UDISE REPORT
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 11, 2026 at 6:28 PM IST

6 Min Read
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पटना: बिहार की सरकारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है. शिक्षक नियुक्ति के कई चरण, मॉडल स्कूलों का विस्तार, डिजिटल शिक्षा, आधार आधारित छात्र सत्यापन और स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसे कदमों का असर अब UDISE+ (Unified District Information System for Education Plus) 2025-26 की रिपोर्ट में दिखाई देने लगा है.

घटता नामांकन सबसे बड़ी चुनौती: रिपोर्ट बताती है कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई हैं और शिक्षकों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. हालांकि इन सकारात्मक बदलावों के बीच सबसे बड़ा सवाल सरकारी विद्यालयों में लगातार घटते नामांकन का है, जिसने शिक्षा विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है.

UDISE की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा (ETV Bharat)

29 लाख छात्र गायब: शिक्षाविद् डॉ. विद्यार्थी विकास ने UDISE+ रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर बताया कि कोरोना काल से पहले और वर्तमान स्थिति की तुलना करना जरूरी है. वर्ष 2019-20 और 2025-26 के आंकड़ों को देखें तो राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या करीब 1.31 लाख बढ़ी है. वहीं इसी अवधि में छात्रों की संख्या लगभग 29 लाख कम हो गई.

"बीते छह वर्षों में राज्य में 3825 नए सरकारी विद्यालय भी खुले हैं. सिर्फ पिछले एक वर्ष की बात करें तो 946 नए विद्यालय शुरू हुए, लेकिन इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में नामांकन 4.37 लाख कम हो गया. यानी स्कूल और शिक्षक दोनों बढ़े, लेकिन छात्र लगातार घटते गए."- डॉ. विद्यार्थी विकास,शिक्षाविद्

पढ़ाई छोड़ने की दर: रिपोर्ट का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि बच्चों के स्कूल में टिके रहने की स्थिति पहले से बेहतर हुई है. डॉ. विद्यार्थी विकास के मुताबिक वर्ष 2019-20 में कक्षा एक में दाखिला लेने वाले 100 बच्चों में केवल 19 छात्र ही 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर पाते थे. अब यह संख्या बढ़कर 39 हो गई है.

रिटेंशन में सुधार: यानी छह वर्षों में 20 बच्चों की बढ़ोतरी हुई है, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक पहुंच रहे हैं. हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू अभी भी चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि आज भी 100 में 61 बच्चे 12वीं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि रिटेंशन में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता.

स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार: UDISE+ के आंकड़े बताते हैं कि सरकारी विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. वर्तमान में राज्य में 76435 सरकारी विद्यालय संचालित हैं. इनमें 76069 विद्यालयों में बिजली उपलब्ध है. 76318 स्कूलों में कार्यशील पेयजल की सुविधा है.

75777 विद्यालयों में बालिकाओं के लिए कार्यशील शौचालय मौजूद हैं, जबकि 76228 विद्यालयों में उपयोग योग्य शौचालय उपलब्ध हैं. शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में आधारभूत सुविधाओं पर सरकार का निवेश स्कूलों की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है.

डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़े कदम: डॉ विद्यार्थी विकास का कहना है कि रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूल तेजी से डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं. वर्तमान में 99.4 प्रतिशत विद्यालयों में हैंडवॉश की सुविधा उपलब्ध है, जो छह वर्षों में लगभग 17 प्रतिशत बढ़ी है. 72.2 प्रतिशत विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था है, जिसमें करीब 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

गांव तक इंटरनेट की पहुंच: सबसे बड़ा बदलाव कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधाओं में देखने को मिला है. कंप्यूटर सुविधा में लगभग 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अब करीब 38 प्रतिशत विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध है. वहीं 91.3 प्रतिशत विद्यालय इंटरनेट सुविधा से जुड़ चुके हैं. डॉ. विद्यार्थी विकास का कहना है कि शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू होने के बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी में तेजी से विस्तार हुआ है.

68 प्रतिशत स्कूल अब भी कंप्यूटर शिक्षा से दूर: डिजिटल सुविधाओं में सुधार के बावजूद चुनौतियां भी कम नहीं हैं. डॉ. विद्यार्थी विकास का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के इस दौर में भी बिहार के लगभग 68 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध नहीं है. उनका मानना है कि यदि विद्यार्थियों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है तो डिजिटल संसाधनों और कंप्यूटर शिक्षा का विस्तार तेज करना होगा.

घटते नामांकन पर गहन शोध की जरूरत: वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीकांत सजल का कहना है कि UDISE+ रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सरकारी विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर, आवश्यक सुविधाओं और शिक्षकों की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. इसके बावजूद लगातार घटता नामांकन गंभीर चिंता का विषय है.

"इस प्रवृत्ति के कारणों का गहन अध्ययन होना चाहिए. एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जैसे सरकारी शोध संस्थानों को यह शोध करना चाहिए कि आखिर सरकारी विद्यालयों से छात्र क्यों दूर हो रहे हैं और किन उपायों से रिटेंशन रेट बढ़ाया जा सकता है, ताकि कक्षा एक में नामांकन लेने वाले अधिक से अधिक बच्चे 12वीं तक अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें."- लक्ष्मीकांत सजल,वरिष्ठ पत्रकार

UDISE+ रिपोर्ट से मिले दो बड़े संकेत: UDISE+ 2025-26 के आंकड़े साफ बताते हैं कि बिहार में सरकारी स्कूलों का भौतिक ढांचा पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है और डिजिटल सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है. दूसरी ओर लगातार घटता नामांकन और बड़ी संख्या में बच्चों का बीच में पढ़ाई छोड़ देना अब भी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है. ऐसे में आने वाले वर्षों में सरकार के सामने सिर्फ नए स्कूल खोलना या सुविधाएं बढ़ाना ही नहीं, बल्कि बच्चों को सरकारी विद्यालयों तक लाना और उन्हें 12वीं तक स्कूल में बनाए रखना सबसे बड़ी परीक्षा होगी.

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