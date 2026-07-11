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दिल्ली शिक्षा का UDISE+ आईना: स्कूलों में बढ़ीं सुविधाएं, महिला शिक्षकों का दबदबा बरकरार

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों से जुड़ी UDISE+ 2025-26 रिपोर्ट जारी कर दी है. यह रिपोर्ट स्कूलों की स्थिति की आधिकारिक तस्वीर पेश करती है.

UDISE+ 2025-26 रिपोर्ट
UDISE+ 2025-26 रिपोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 11, 2026 at 2:17 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने UDISE+ (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस) की 2025-26 की रिपोर्ट जारी कर दी है. यह रिपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की स्कूली शिक्षा व्यवस्था का एक व्यापक और दिलचस्प खाका पेश करती है. आंकड़ों में देखें तो दिल्ली के स्कूल नई शिक्षा नीति के 5+3+3+4 ढांचे के अनुरूप खुद को ढालने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि कुछ क्षेत्रों में सुधार की अब भी गुंजाइश है.

छात्र संख्या में इजाफा, सरकारी स्कूलों की बढ़ी हिस्सेदारी

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के स्कूलों में छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 2025-26 में कुल 44,45,782 छात्रों ने स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों (फाउंडेशनल से लेकर सेकेंडरी) में दाखिला लिया है, जबकि 2024-25 में यह संख्या 43,12,987 थी. खास बात यह है कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों का दबदबा आज भी कायम है. सरकारी स्कूलों में कुल 23,88,282 छात्र पंजीकृत हैं. इसके बाद प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूलों का स्थान है, जहां 19,12,803 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. हालांकि, रिपोर्ट दर्शाती है कि सरकारी स्कूलों में दाखिले की संख्या में मामूली गिरावट देखी गई है, जबकि निजी स्कूलों में रुझान थोड़ा बढ़ा है.

ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो (GER) में सुधार

NEP के तहत शिक्षा के विभिन्न चरणों में नामांकन अनुपात (GER) में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. फाउंडेशनल स्टेज (प्री-प्राइमरी से कक्षा II) में GER 52% तक पहुंच गया है, जो पिछली बार 42.8 फीसद था. इसी तरह, मिडिल (कक्षा VI से VIII) और सेकेंडरी (कक्षा IX से XII) स्तर पर भी सुधार देखने को मिला है. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि मिडिल स्टेज पर 100 फीसद से अधिक GER होने के पीछे उम्र और कक्षा के बीच का अंतर और छात्रों का दोबारा प्रवेश जैसे कारण हो सकते हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है.

महिला शिक्षकों का दम, पढ़ाने में भी आगे

दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी ताकत यहां का शिक्षण स्टाफ है. राज्य में कुल 1,61,367 शिक्षक हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी बेहद प्रभावशाली है. पूरे टीचिंग स्टाफ में महिला शिक्षकों की हिस्सेदारी 73.79 फीसद है. विशेष रूप से फाउंडेशनल स्टेज (प्रारंभिक शिक्षा) में महिला शिक्षकों का पूर्ण वर्चस्व है, जहां 7,187 महिला शिक्षकों के मुकाबले पुरुष शिक्षकों की संख्या मात्र 79 है. यह दर्शाता है कि प्राथमिक शिक्षा में महिलाओं का योगदान मील का पत्थर साबित हो रहा है.

बुनियादी ढांचे की स्थिति: चुनौतियां और संभावनाएं

स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर रिपोर्ट मिली-जुली तस्वीर पेश करती है. अच्छी बात यह है कि बिजली कनेक्शन (95 फीसद), पेयजल (99.5 फीसद) और शौचालयों (99.1 फीसद) जैसी बुनियादी सुविधाएं लगभग हर स्कूल में मौजूद हैं. हालांकि, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स (CWSN) के लिए फ्रेंडली टॉयलेट (40.1 फीसद) और रैंप (58.2 फीसद) के मामले में अभी काफी सुधार की आवश्यकता है.

इसी तरह, डिजिटल क्रांति के युग में कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा करीब दो-तिहाई स्कूलों में ही उपलब्ध है. ग्रीन इनिशिएटिव्स, जैसे कि किचन गार्डन (43 फीसद) और रेनवाटर हार्वेस्टिंग (29.9 फीसद) का दायरा भी बढ़ाने की जरूरत है. सौर ऊर्जा (सोलर पैनल) का उपयोग अभी दिल्ली के स्कूलों में बहुत कम (11.5 फीसद) है.

छात्र- शिक्षक अनुपात संतोषजनक

दिल्ली के स्कूलों में 'प्यूपिल-टीचर रेशियो' (PTR) 28 का है, जो कि प्राथमिक स्तर के लिए अनुशंसित मानकों (30-35) के भीतर है. यह दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी खूबी है. हालांकि, कुछ स्कूलों में केवल एक शिक्षक (सिंगल-टीचर स्कूल) के भरोसे पढ़ाई चलने की भी बात सामने आई है, जिसे सुधारने पर जोर दिया जा सकता है.

UDISE+ 2025-26 की यह रिपोर्ट साफ करती है कि दिल्ली के स्कूलों ने बुनियादी ढांचे के मामले में एक मानक स्थापित किया है, लेकिन भविष्य की चुनौतियों जैसे डिजिटल एक्सेस, समावेशी वातावरण और ग्रीन इनिशिएटिव पर और अधिक काम करने की दरकार है ताकि शिक्षा व्यवस्था को NEP के विजन के अनुरूप पूरी तरह से सुरक्षित, आधुनिक और समावेशी बनाया जा सके.

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