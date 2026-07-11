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दिल्ली शिक्षा का UDISE+ आईना: स्कूलों में बढ़ीं सुविधाएं, महिला शिक्षकों का दबदबा बरकरार

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने UDISE+ (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस) की 2025-26 की रिपोर्ट जारी कर दी है. यह रिपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की स्कूली शिक्षा व्यवस्था का एक व्यापक और दिलचस्प खाका पेश करती है. आंकड़ों में देखें तो दिल्ली के स्कूल नई शिक्षा नीति के 5+3+3+4 ढांचे के अनुरूप खुद को ढालने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि कुछ क्षेत्रों में सुधार की अब भी गुंजाइश है.

छात्र संख्या में इजाफा, सरकारी स्कूलों की बढ़ी हिस्सेदारी

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के स्कूलों में छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 2025-26 में कुल 44,45,782 छात्रों ने स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों (फाउंडेशनल से लेकर सेकेंडरी) में दाखिला लिया है, जबकि 2024-25 में यह संख्या 43,12,987 थी. खास बात यह है कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों का दबदबा आज भी कायम है. सरकारी स्कूलों में कुल 23,88,282 छात्र पंजीकृत हैं. इसके बाद प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूलों का स्थान है, जहां 19,12,803 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. हालांकि, रिपोर्ट दर्शाती है कि सरकारी स्कूलों में दाखिले की संख्या में मामूली गिरावट देखी गई है, जबकि निजी स्कूलों में रुझान थोड़ा बढ़ा है.

ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो (GER) में सुधार

NEP के तहत शिक्षा के विभिन्न चरणों में नामांकन अनुपात (GER) में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. फाउंडेशनल स्टेज (प्री-प्राइमरी से कक्षा II) में GER 52% तक पहुंच गया है, जो पिछली बार 42.8 फीसद था. इसी तरह, मिडिल (कक्षा VI से VIII) और सेकेंडरी (कक्षा IX से XII) स्तर पर भी सुधार देखने को मिला है. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि मिडिल स्टेज पर 100 फीसद से अधिक GER होने के पीछे उम्र और कक्षा के बीच का अंतर और छात्रों का दोबारा प्रवेश जैसे कारण हो सकते हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है.

महिला शिक्षकों का दम, पढ़ाने में भी आगे

दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी ताकत यहां का शिक्षण स्टाफ है. राज्य में कुल 1,61,367 शिक्षक हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी बेहद प्रभावशाली है. पूरे टीचिंग स्टाफ में महिला शिक्षकों की हिस्सेदारी 73.79 फीसद है. विशेष रूप से फाउंडेशनल स्टेज (प्रारंभिक शिक्षा) में महिला शिक्षकों का पूर्ण वर्चस्व है, जहां 7,187 महिला शिक्षकों के मुकाबले पुरुष शिक्षकों की संख्या मात्र 79 है. यह दर्शाता है कि प्राथमिक शिक्षा में महिलाओं का योगदान मील का पत्थर साबित हो रहा है.