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पिथौरागढ़ के उडियारी में बिना पानी के बिल थमाने का आरोप, नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

उडियारी के ग्रामीणों ने जल निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया, बिजली के बिल वापस नहीं लेने पर जनप्रतिनियों का होगा घेराव

PITHORAGARH DRINKING WATER CRISIS
बिना पानी के बिल आने पर भड़की महिलाएं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 25, 2026 at 10:08 AM IST

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पिथौरागढ़: बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर उडियारी गांव के ग्रामीण बिना पानी के बिल आने पर भड़क गये हैं. शुक्रवार को ग्राम प्रधान हेमा देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पंचायत घर में एक बैठक आयोजित की और कहा कि नलों में पानी नहीं आ रहा है. जल निगम के द्वारा भारी भरकम बिल भेज दिया गया है.

बिना पानी के बिल आने पर ग्रामीण में आक्रोश: बिना पानी के बिल नहीं देने का ऐलान ग्रामीणों ने किया और कहा यदि जबरन बिल वसूला गया तो धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जायेगा. इस मौके पर ग्रामीणों ने खाली बर्तनों के साथ जल निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र बिल वापस नहीं लिए गये, तो सरकारी जनप्रतिनिधियों का घेराव किया जायेगा.

पेयजल के लिए परेशान हैं गांव के लोग: गौरतलब है कि पिछले दो दशक से यहां के ग्रामीण पेयजल के लिए परेशान हैं. अभी गांव में पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है. अब जल निगम के द्वारा बिल भेजा जा रहा है. प्रदर्शन करने वालों में विक्रम सिंह, राजेंद्र सिंह,गोपाल सिंह, भगवान सिंह, गोविंद सिंह, पान सिंह, उमा देवी, अनीता देवी, राधा देवी, पार्वती देवी, गीता, चम्पा, कमला, नीमा, संगीता, रेखा, बबीता सहित आदि मौजूद रहे.

इंजीनियर का दावा पानी दिया जा रहा है: जल निगम के अवर अभियंता ने कहा कि-

गांव के सभी क्षेत्रों में नियमानुसार पेयजल का वितरण किया जा रहा है. पेयजल वितरण के अनुसार ही बिल दिया गया है. ग्रामीणों की बिल की समस्या को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है.
-पंकज बिष्ट, अवर अभियन्ता, जल निगम, गंगोलीहाट-

ग्रामीणों पर किये थे मुकदमे: गौरतलब है कि पेयजल की समस्या को लेकर तीन वर्ष पूर्व उडियारी के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन और सांकेतिक चक्का जाम किया था. जिस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा करीब 50 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. जिसके बाद पूरे प्रदेश में ग्रामीणों के समर्थन में आकर लोगों ने सरकार से मुकदमा वापस लेने की मांग की थी.
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