दिवाली पर सूरत से अयोध्या के बीच कोटा होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, मिल रहा है कन्फर्म टिकट, जानिए टाइम टेबल और स्टॉपेज
दीपावली पर ट्रेनों में वेटिंग को देखते हुए रेलवे ने उधना से अयोध्या कैंट के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है.
Published : September 23, 2026 at 5:35 PM IST
कोटा: आगामी दीपावली और त्योहारों के सीजन में ट्रेनों में भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. दीपावली के अवसर पर ट्रेनों में अभी से बुकिंग शुरू हो गई है. दिवाली के आस-पास की तारीखों में 'नो रूम' और लंबी वेटिंग आ रही है. यात्रियों को कन्फर्म टिकट उपलब्ध कराने के लिए रेलवे विशेष ट्रेनें भी संचालित कर रहा है. इसी को देखते हुए गुजरात में सूरत के उपनगरीय स्टेशन उधना से उत्तर प्रदेश के अयोध्या कैंट तक स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है.
6 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच लगेंगे 8-8 फेरे: पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि उधना जंक्शन से ट्रेन नंबर 09097 उधना-अयोध्या कैंट फेस्टिवल स्पेशल 6 अक्टूबर से 24 नवंबर तक आठ फेरे लगाएगी. इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 09098 अयोध्या कैंट-उधना फेस्टिवल स्पेशल 7 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच आठ फेरे करेगी.
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जानिए क्या रहेगा ट्रेन का पूरा टाइम टेबल: उधना जंक्शन-अयोध्या कैंट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन हर मंगलवार सुबह 6:45 बजे रवाना होगी और उसी दिन शाम 6:20 बजे कोटा पहुंचेगी. इसके बाद अगले दिन बुधवार सुबह 11:30 बजे यह ट्रेन अयोध्या कैंट पहुंच जाएगी. वापसी में अयोध्या कैंट-उधना जंक्शन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन अयोध्या से बुधवार दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी. यह गुरुवार सुबह 5:40 बजे कोटा आएगी और उसी दिन शाम 5:30 बजे उधना पहुंच जाएगी.
कोटा समेत इन बड़े स्टेशनों पर होगा ठहराव: यह ट्रेन आते और जाते समय बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, टूंडला, ईदगाह (आगरा), बयाना, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी, नागदा, रतलाम, गोधरा, वड़ोदरा और भरूच स्टेशनों पर रुकेगी.
स्लीपर से लेकर सेकंड एसी तक के कोच: इस ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी के कोच लगाए गए हैं. ट्रेन में उधना और अयोध्या कैंट दोनों तरफ से बुकिंग शुरू हो गई है. इच्छुक यात्री IRCTC की वेबसाइट और PRS काउंटर से टिकट बुक करा सकते हैं. फिलहाल दोनों दिशाओं से कन्फर्म टिकट मिल रहे हैं.
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