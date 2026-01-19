ETV Bharat / state

13 साल से फरार बदमाश शब्बीर पुलिस के हत्थे चढ़ा, परिवार को बंधक बनाकर की थी लूट

उधम सिंह नगर पुलिस ने अमरोहा से लूट और जानलेवा हमला करने के आरोपी को गिरफ्तार किया.

ROBBERY SUSPECT ARRESTED
13 साल से फरार बदमाश पुलिस ने हत्थे चढ़ा (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 19, 2026 at 3:18 PM IST

2 Min Read
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. वर्ष 2013 से फरार चल रहे 25 हजार रुपए के इनामी वांछित बदमाश को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है. आरोपी पर साल 2013 में घर में घुसकर लूट और जानलेवा हमला करने का आरोप है.

13 साल से फरार चल रहे लूट और जानलेवा हमला करने वाले 25 हजार के इनामी बदमाश को सितारगंज कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. 16 फरवरी 2013 को कोतवाली सितारगंज क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने गणेश सिंह के घर में घुसकर पूरे परिवार को डरा धमका कर बंधक बनाने के बाद लूट की घटना को अंजाम दिया था. बदमाशों ने अलमारी से सोने के जेवरात और नकदी की लूट की थी और फरार होने से पहले गणेश की पत्नी के सिर पर डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इस मामले में थाना सितारगंज में मुकदमा दर्ज किया था.

मामले में कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन जांच के दौरान तनवीर उर्फ राजीव, नफीस उर्फ समीर, शाकिर और भूरा उर्फ कम्मू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया माल बरामद कर जेल भेज दिया था. घटना के बाद से ही आरोपियों का साथी आरोपी शब्बीर उर्फ सुहेल फरार चल रहा था. न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद वह पुलिस की पकड़ से बाहर रहा. इसके बाद उसके खिलाफ मफरूरी में आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया और पुलिस मुख्यालय से उस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया.

टीम द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगातार तलाश की जा रही थी. आखिरकार 18 जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर उधम सिंह नगर पुलिस ने आरोपी शब्बीर को उत्तर प्रदेश के अमरोहा बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया. उधम सिंह नगर पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी दी है.

