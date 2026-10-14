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यूपी गैंगस्टर योगेश भदौड़ा अरेस्टिंग केस, आईजी को भेजी गई इंस्पेक्टर राठौड़ के निलंबन की संस्तुति, जानिए पूरा मामला

पुलिस की गिरफ्त में गैंगस्टर योगेश भदौड़ा (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

रुद्रपुर: कुख्यात गैंगस्टर योगेश भदौड़ा की गिरफ्तारी के तरीके को लेकर विवादों में आए इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उधम सिंह नगर एसएसपी अजय गणपति कुंभार की ओर से इंस्पेक्टर के निलंबन की संस्तुति आईजी कुमाऊं को भेजे जाने की जानकारी सामने आई है. इसकी पुष्टि खुद उधम सिंह नगर एसएसपी अजय गणपति कुंभार ने की है.

वहीं, मामले की जांच एसपी क्राइम अनुष्का बडोला को सौंपे जाने की बात कही जा रही है. हालांकि, अनुष्का बडोला का कहना है कि अभी तक उन्हें जांच के आदेश से संबंधित कोई कागजात नहीं मिले हैं लेकिन आदेश प्राप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में अब निगाहें जांच के औपचारिक आदेश और आईजी के निर्णय पर टिकी हैं.

गिरफ्तारी के तरीके पर उठे थे सवाल: मामला आठ जुलाई 2026 का है. उधम सिंह नगर जिले से काशीपुर में आईटीआई कोतवाली के प्रभारी रहे इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ ने काशीपुर में चैती मेला मार्ग इलाके से एक खंडहर के पास से योगेश भदौड़ा को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था. तभी से ये गिरफ्तारी सवालों के घेरे में हैं इसलिए इस मामले की जांच के आदेश दिए गए थे. यूपी एसटीएफ से बचाने का आरोप: प्रारंभिक जांच में आरोप सामने आया कि कथित तौर पर पहले 112 हेल्पलाइन पर सूचना दिलवाई गई और इसके बाद आईटीआई कोतवाली पुलिस को मौके पर भेजकर गिरफ्तारी की कार्रवाई कराई गई. आरोप यह भी है कि इस घटनाक्रम के जरिए गैंगस्टर को यूपी एसटीएफ के हाथों पकड़े जाने से बचाने की कोशिश की गई थी. हालांकि, इन आरोपों की अंतिम पुष्टि विस्तृत जांच और विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.