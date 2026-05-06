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उत्तराखंड में यहां 2 महिला कांस्टेबल पर गिरी गाज, एसएसपी ने कर दिया सस्पेंड, जानिए क्यों?

उधम सिंह नगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ( फोटो सोर्स- Police Department )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में एक नाबालिग लड़की से जुड़े मामले में लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्रवाई हुई है. मामले में दो महिला कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति का कहना है कि महिला अपराधों में किसी भी तरह की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. क्या था मामला? दरअसल, घटना 6 मई की है, जब रुद्रपुर की निवासी एक महिला पुलिस कार्यालय पहुंची और अपनी नाबालिग बेटी के साथ हुई घटना की जानकारी दी. पीड़िता की मां के मुताबिक, बीती 17 अप्रैल को आरोपी यश प्रताप सिंह उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया. आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वो गर्भवती हो गई. कोतवाली से लेकर महिला हेल्प डेस्क तक लगाई गुहार: पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि उसने इस मामले में कोतवाली रुद्रपुर, कोतवाली पंतनगर और महिला हेल्प डेस्क में कई बार शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी नियमानुसार कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. इस लापरवाही को बेहद गंभीर मानते हुए एसएसपी अजय गणपति ने तत्काल संज्ञान लिया और सख्त कदम उठाए.