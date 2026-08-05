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आधी रात हाईवे पर SSP का एक्शन, लापरवाही पर 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड, चार को किया तलब

मंगलवार आधी रात को ऊधम सिंह नगर एसएसपी अजय गणपति ने हाईवे पर पुलिस चेकिंग प्वाइंट का औचक निरीक्षण किया था.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 5, 2026 at 8:28 PM IST

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रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर जिले में मंगलवार आधी रात को उस समय पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय गणपति खुद निजी वाहन से हाईवे पर औचक निरीक्षण करने निकल पड़े. इस दौरान एसएसपी गणपति ने चेकिंग प्वाइंटों का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान कई चेकिंग प्वाइंट पर कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी से नदारद मिले. वहीं कुछ ने अपनी लोकेशन गलत बताई, जिससे पर एसएसपी ने नाराजगी जताते हुए तुरंत एक्शन लिया. मामले को गंभीर मानते हुए एसएसपी ने 9 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जबकि 4 अन्य से स्पष्टीकरण तलब किया गया है.

दरअसल, एसएसपी अजय गणपति ने पुलिस व्यवस्था की वास्तविक स्थिति परखने के लिए मंगलवार और बुधवार की रात बिना किसी पूर्व सूचना के निजी वाहन से खुद हाईवे पर बनाए गए विभिन्न चेकिंग प्वाइंटों का औचक निरीक्षण करने निकल पड़े. निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर पुलिसकर्मी ड्यूटी से अनुपस्थित मिले, जबकि कुछ पुलिसकर्मियों ने कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी गलत लोकेशन बताई. इस गंभीर लापरवाही पर एसएसपी ने तत्काल सख्त कार्रवाई करते हुए 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया. वहीं 4 अन्य से स्पष्टीकरण तलब किया है.

फायरिंग सूचना पर चेकिंग करने निकले थे एसएसपी: जानकारी के अनुसार 4 और 5 अगस्त 2026 की रात पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि पंतनगर क्षेत्र में सफेद रंग की स्कॉर्पियो में सवार कुछ युवकों ने एक व्यक्ति पर फायरिंग की है. घटना के बाद वाहन सवार सभी लोग काशीपुर की ओर भाग गए. सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम ने थाना पंतनगर सहित रुद्रपुर से जसपुर बॉर्डर तक सभी थाना प्रभारियों को हाईवे पर तत्काल नाकाबंदी और सघन चेकिंग के निर्देश जारी किए.

रात 12 बजे से तीन बजे तक की चेकिंग: इसी सूचना के बाद एसएसपी अजय गणपति ने पुलिस की सतर्कता और रिस्पांस का खुद परीक्षण करने का निर्णय लिया. उन्होंने निजी वाहन से रात लगभग 12 बजे से सुबह 3 बजे तक रुद्रपुर से कोतवाली जसपुर तक विभिन्न चेकिंग प्वाइंटों का निरीक्षण किया.

निर्धारित ड्यूटी स्थल पर नहीं थे कई पुलिसकर्मी: इस दौरान महतोष, सरकड़ी तिराहा, दोराहा और परमानन्दपुर हाईवे पर स्थापित चेकिंग प्वाइंटों पर तैनात रात्रि अधिकारी, चीता मोबाइल और गश्त पार्टी के कई पुलिसकर्मी अपने निर्धारित स्थानों पर मौजूद नहीं मिले. निरीक्षण में यह भी सामने आया कि कुछ पुलिसकर्मियों ने वायरलेस और कंट्रोल रूम को अपनी लोकेशन गलत बताई, जबकि वास्तविकता में वे निर्धारित ड्यूटी स्थल पर नहीं थे.

एसएसपी ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता, ड्यूटी के प्रति उदासीनता और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना माना. कार्रवाई के तहत कैलाखेड़ा, बाजपुर और आईटीआई कोतवाली में तैनात कुल 9 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. इनमें तीन उपनिरीक्षक, एक मुख्य आरक्षी और पांच आरक्षी शामिल हैं. इसके अतिरिक्त चार अन्य पुलिसकर्मियों से भी इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है.

एसएसपी अजय गणपति ने स्पष्ट संदेश दिया कि जनपद में पुलिस ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता या वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा, अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

उन्होंने सभी थाना प्रभारियों और पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि भविष्य में ड्यूटी के दौरान पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी में लापरवाही बरतता पाया गया तो उसके खिलाफ इसी प्रकार कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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