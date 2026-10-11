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कुंडा एक्सीडेंट पर SSP का एक्शन, दो चौकी प्रभारी लाइन हाजिर, चेकिंग में लापरवाही का आरोप

कुंडा एक्सीडेंट पर SSP का एक्शन ( PHOTO- ETV Bharat )

सड़क हादसे के बाद पुलिस विभाग में सख्ती: जानकारी के मुताबिक, 10 अक्टूबर को कुंडा कोतवाली क्षेत्र में भीषण सड़क दुर्घटना हुई थी. इस हादसे में सात लोग घायल हो गए थे, जबकि तीन व्यक्तियों की मौत हो गई थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अजय गणपति ने क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और प्रभावी चेकिंग अभियान चलाने में बरती गई लापरवाही को गंभीरता से लिया. इसके बाद संबंधित चौकी प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई.