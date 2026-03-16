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अवैध खनन पर एसएसपी का बड़ा एक्शन, चौकी प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर में एसएसपी अजय गणपति सख्त नजर आ रहे हैं. जिसके तहत एसएसपी ने अवैध खनन पर रोक लगाने में लापरवाही और ड्यूटी के प्रति उदासीनता बरतने पर शक्तिफार्म चौकी प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है. एसएसपी ने साफ संदेश दिया है कि जिले में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

बता दें कि उधम सिंह नगर जिले में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए हैं. इसी कड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शक्तिफार्म चौकी प्रभारी समेत आठ पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है. यह कार्रवाई ड्यूटी में लापरवाही और अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई न करने के आरोप में की गई है.

अवैध मिट्टी खनन पर एक्शन: जानकारी के मुताबिक, हाल ही में शक्तिफार्म चौकी क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन से संबंधित जानकारी सामने आई थी. जिसका एसएसपी अजय गणपति ने गंभीरता से संज्ञान लिया और मामले की समीक्षा कराई. जांच में पाया गया कि क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियां चल रही थीं, लेकिन संबंधित पुलिसकर्मियों ने इस पर प्रभावी अंकुश नहीं लगाया.