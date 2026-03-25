ETV Bharat / state

टीबी उन्मूलन में उधम सिंह नगर ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, राज्यपाल ने किया सम्मानित

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जनपद ने टीबी उन्मूलन अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है. इस उपलब्धि के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. केके अग्रवाल को राज्यपाल ने सम्मानित किया. यह सफलता जनभागीदारी और स्वास्थ्य विभाग के समन्वित प्रयासों का परिणाम मानी जा रही है.

यह सम्मान विश्व टीबी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया. जिसमें उत्तराखण्ड स्वास्थ्य मिशन द्वारा 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ भी किया गया. कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जनपदों के स्वास्थ्य अधिकारियों ने भाग लिया, जहां उधम सिंह नगर के कार्यों को विशेष रूप से सराहा गया.

इस सफलता के पीछे कई महत्वपूर्ण पहलुओं की भूमिका रही है. जनपद में टीबी रोगियों की समय पर पहचान, उनका नियमित इलाज, उपचार के दौरान निरंतर निगरानी और व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाए गए. स्वास्थ्य विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी मरीज उपचार से वंचित न रहे और प्रत्येक मरीज का इलाज पूरा हो.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. केके अग्रवाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने समन्वित रूप से कार्य किया. उन्होंने बताया जनपद में टीबी उन्मूलन के लिए एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र विकसित किया गया है. जिसके तहत मरीजों की लगातार फॉलोअप की जाती है. इससे न केवल मरीजों की स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि रोगमुक्ति दर में भी निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है.