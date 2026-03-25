टीबी उन्मूलन में उधम सिंह नगर ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, राज्यपाल ने किया सम्मानित
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ केके अग्रवाल ने कहा अभियान में आशा कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम जनता की सक्रिय भागीदारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 25, 2026 at 7:46 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जनपद ने टीबी उन्मूलन अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है. इस उपलब्धि के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. केके अग्रवाल को राज्यपाल ने सम्मानित किया. यह सफलता जनभागीदारी और स्वास्थ्य विभाग के समन्वित प्रयासों का परिणाम मानी जा रही है.
यह सम्मान विश्व टीबी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया. जिसमें उत्तराखण्ड स्वास्थ्य मिशन द्वारा 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ भी किया गया. कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जनपदों के स्वास्थ्य अधिकारियों ने भाग लिया, जहां उधम सिंह नगर के कार्यों को विशेष रूप से सराहा गया.
इस सफलता के पीछे कई महत्वपूर्ण पहलुओं की भूमिका रही है. जनपद में टीबी रोगियों की समय पर पहचान, उनका नियमित इलाज, उपचार के दौरान निरंतर निगरानी और व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाए गए. स्वास्थ्य विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी मरीज उपचार से वंचित न रहे और प्रत्येक मरीज का इलाज पूरा हो.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. केके अग्रवाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने समन्वित रूप से कार्य किया. उन्होंने बताया जनपद में टीबी उन्मूलन के लिए एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र विकसित किया गया है. जिसके तहत मरीजों की लगातार फॉलोअप की जाती है. इससे न केवल मरीजों की स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि रोगमुक्ति दर में भी निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है.
उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान में आशा कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम जनता की सक्रिय भागीदारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करने के लिए गांव-गांव और शहरों में विशेष अभियान चलाए गए, जिससे समय रहते मरीजों की पहचान संभव हो सकी.डॉ. अग्रवाल ने इस उपलब्धि का श्रेय स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सहयोगी संस्थाओं को दिया. उन्होंने कहा कि जनसहभागिता के बिना इस तरह की सफलता संभव नहीं होती है.
जनपद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भविष्य में भी इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का संकल्प दोहराया है. लक्ष्य है कि जल्द से जल्द उधम सिंह नगर को पूर्ण रूप से टीबी मुक्त बनाया जा सके. यह उपलब्धि न केवल जिले के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणादायक मानी जा रही है.
पढे़ं- टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली में उत्तराखंड को नेशनल स्तर पर किया गया सम्मानित