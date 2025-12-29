ठंड का कहर: उधम सिंह नगर में आज आंगनबाड़ी केंद्रों और 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित
उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जनपद में 12वीं तक के स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 29, 2025 at 6:54 AM IST|
Updated : December 29, 2025 at 6:59 AM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिलाधिकारी ने सोमवार को जनपद में शीतलहर और घने कोहरे की संभावना के चलते सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और 12वीं तक के सभी निजी, अर्ध सरकारी, सरकारी विद्यालयों में अवकाश की घोषणा की है. आदेश का पालन न करने वाले संस्थान के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं. जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है.
तराई में लगातार बढ़ती ठंड को लेकर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं तक सभी स्कूलों में सोमवार को अवकाश घोषित किया है. आदेश की अवहेलना करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. दरअसल कुछ दिनों से तराई में बढ़ रही ठंड और घने कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी शून्य होने के कारण ठंड में बढ़ोतरी देखी गई है.
मौसम विभाग द्वारा भी सोमवार को घने कोहरे लगने का पूर्वानुमान जारी किया गया है. जनपद के बच्चों को शीतलहर, कड़ाके की ठंड और घने कोहरा से बचाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा सोमवार को जनपद के सभी निजी, अर्ध सरकारी, सरकारी स्कूलों में 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है. इसके साथ साथ जनपद के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित किया है.
जिलाधिकारी ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि यह आदेश छात्रों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत जारी किया है. उन्होंने जनपद के सभी तहसीलदारों और संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. आदेश का पालन न करने वाले संस्थान के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.
वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज राज्य के हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिले व नैनीताल, चंपावत, देहरादून और पौड़ी जनपदों में कोहरा छाने की संभावना जताई है. हरिद्वार व उधम सिंह नगर जनपद में शीत दिवस की स्थिति होने का अंदेशा जताया है. जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. जबकि मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है.देहरादून में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कोहरा छाए रहने की संभावना है. अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 23°C तथा 08°C के लगभग रहने की संभावना है.
