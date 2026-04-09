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पार्टी से लौट रहे थे दो बाइक सवार, पंतनगर में तेज रफ्तार डंपर ने ले ली जान

ऊधम सिंह नगर में हादसा ( Concept Image ETV Bharat )

रुद्रपुर: पंतनगर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई. पार्टी से लौट रहे दोनों व्यक्तियों को एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. ऊधम सिंह नगर में डंपर का कहर: जनपद ऊधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र के पुल भट्ठा थाना दरऊं क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. हादसे में पंतनगर से लौट रहे बाइक सवार दो लोगों की जान चली गई. यह हादसा दरऊ चौक के पास उस समय हुआ जब दोनों व्यक्ति एक पार्टी से वापस अपने घर लौट रहे थे. डंपर ने दो बाइक सवारों की जान ली: प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतकों में 62 वर्षीय मोहन स्वरूप पुत्र सुखलाल और लगभग 45 वर्षीय हसिक अहमद पुत्र फकीर अहमद शामिल हैं. दोनों रामपुर जिले के ग्राम लखीमीपुर, थाना खजुरिया के निवासी बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि दोनों व्यक्ति पंतनगर के फूलबाग क्षेत्र में शाकिर अहमद के यहां आयोजित एक पार्टी में शामिल होने आए थे. देर रात भोजन करने के बाद जब वे बाइक से अपने घर लौट रहे थे, तभी दरऊ चौक के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.