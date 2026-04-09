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पार्टी से लौट रहे थे दो बाइक सवार, पंतनगर में तेज रफ्तार डंपर ने ले ली जान

बाइक सवार लोग पंतनगर के फूलबाग में आयोजित पार्टी में शामिल होकर किच्छा लौट रहे थे, इसी दौरान डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मारी

UDHAM SINGH NAGAR ROAD ACCIDENT
ऊधम सिंह नगर में हादसा (Concept Image ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 9, 2026 at 12:30 PM IST

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रुद्रपुर: पंतनगर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई. पार्टी से लौट रहे दोनों व्यक्तियों को एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

ऊधम सिंह नगर में डंपर का कहर: जनपद ऊधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र के पुल भट्ठा थाना दरऊं क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. हादसे में पंतनगर से लौट रहे बाइक सवार दो लोगों की जान चली गई. यह हादसा दरऊ चौक के पास उस समय हुआ जब दोनों व्यक्ति एक पार्टी से वापस अपने घर लौट रहे थे.

डंपर ने दो बाइक सवारों की जान ली: प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतकों में 62 वर्षीय मोहन स्वरूप पुत्र सुखलाल और लगभग 45 वर्षीय हसिक अहमद पुत्र फकीर अहमद शामिल हैं. दोनों रामपुर जिले के ग्राम लखीमीपुर, थाना खजुरिया के निवासी बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि दोनों व्यक्ति पंतनगर के फूलबाग क्षेत्र में शाकिर अहमद के यहां आयोजित एक पार्टी में शामिल होने आए थे. देर रात भोजन करने के बाद जब वे बाइक से अपने घर लौट रहे थे, तभी दरऊ चौक के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

हादसा इतना भीषण था कि मोहन स्वरूप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हसिक अहमद को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी (सीओ) भूपेंद्र सिंह धौनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

दो लोगों की मौत से शोक का माहौल: पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुआ. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके द्वारा तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में भारी वाहनों की गति पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि रात के समय यात्रा करते हुए विशेष सावधानी बरतें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें.

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