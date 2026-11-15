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उधम सिंह नगर पुलिस में बड़ा फेरबदल, चार अधिकारियों के तबादले, देखिए लिस्ट

उधम सिंह नगर पुलिस में बड़ा फेरबदल ( ETV Bharat )

रुद्रपुर: जिला अस्पताल में दो दिन पूर्व हुई चाकूबाजी की घटना के बाद उधम सिंह नगर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने चार निरीक्षक और उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं. इस फेरबदल में ट्रांजिट कैंप कोतवाली और आवास विकास चौकी के प्रभारी भी बदल दिए गए हैं. सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.

जारी आदेश के मुताबिक ट्रांजिट कैंप कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सोलंकी को वहां से हटाकर एएनटीएफ का प्रभारी नियुक्त किया गया है. वहीं पुलिस लाइन रुद्रपुर में तैनात निरीक्षक रमेश तनवार को ट्रांजिट कैंप कोतवाली का नया प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है. अब ट्रांजिट कैंप कोतवाली की जिम्मेदारी रमेश तनवार संभालेंगे. इसी क्रम में आवास विकास चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक प्रकाश चंद्र का स्थानांतरण कोतवाली किच्छा की दरऊ चौकी में किया गया है. उन्हें दरऊ चौकी का प्रभारी नियुक्त किया गया है. वहीं दरऊ चौकी पर तैनात उपनिरीक्षक पवन जोशी को आवास विकास चौकी का नया प्रभारी बनाया गया है.