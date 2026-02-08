उधम सिंह नगर पुलिस में ट्रांसफर, कई पुलिसकर्मी इधर से उधर, देखिये लिस्ट
एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर किये हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 8, 2026 at 6:25 PM IST|
Updated : February 8, 2026 at 6:32 PM IST
रुद्रपुर: उधमसिंहनगर पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंहनगर मणिकांत मिश्रा ने जनपद पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से निरीक्षकों एवं उपनिरीक्षकों के तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किए हैं.
इन पुलिसकर्मियों का हुआ ट्रांसफर
- निरीक्षक नापु. विक्रम राठौर को पुलिस कार्यालय, रुद्रपुर से स्थानांतरित करते हुए प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली कुण्डा नियुक्त किया गया है.
- निरीक्षक नापु. मंजू पाण्डेय को प्रभारी महिला हेल्पलाइन, रुद्रपुर के पद से हटाकर प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली नानकमत्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
- उपनिरीक्षक नापु. उमेश कुमार, जो वर्तमान में थानाध्यक्ष नानकमत्ता के पद पर तैनात थे, उन्हें अब प्रभारी एसओजी, ऊधमसिंहनगर नियुक्त किया गया है.
एसएसपी मणिकांत मिश्रा के बारे में जानिये: मणिकांत मिश्रा रुद्रपुर एसएसपी है. मणिकांत मिश्रा अपनी सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं. साथ ही वे अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में रुद्रपुर एसएसपी मणिकांत मिश्रा तब सुर्खियों में आए जब वे 70 गाड़ियों में 300 पुलिस जवानों को लेकर वो उत्तर प्रदेश के बरेली पहुंचे थे. ड्रग्स माफियाओं पर उनकी इस कार्यशैली ने यूपी और उत्तराखंड में हलचल बढ़ा दी थी. मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में बॉलीवुड फिल्म की तरह पुलिसकर्मियों ने पूरे गांव को घेर कर कार्रवाई की थी. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था.