उधम सिंह नगर में निरीक्षकों के तबादले, 9 इंस्पेक्टर इधर से उधर, देखिये लिस्ट

रुद्रपुर: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्र एक्शन में हैं. एसएसपी मणिकांत मिश्र ने 9 निरीक्षकों के तबादले किये हैं. साथ ही 3 निरीक्षकों से कोतवाली का चार्ज वापस लिया है. इन तीन 3 निरीक्षकों से कोतवाली का चार्ज वापस लेते हुए उन्हें पुलिस कार्यालय रुद्रपुर में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.

निरीक्षक प्रकाश सिंह दानू को पीआरओ एसएसपी पुलिस कार्यालय से किच्छा कोतवाली प्रभारी बनाया गया है. किच्छा कोतवाल धीरेन्द्र कुमार को पीआरओ पुलिस कार्यालय बनाया गया है. बाजपुर कोतवाल प्रवीन कोश्यारी को पुलिस कार्यालय रुद्रपुर, कोतवाली सितारगंज के कोतवाल नरेश चौहान को बाजपुर कोतवाली की कमान सौंपी गई है. साइबर सेल प्रभारी सुंदरम शर्मा को प्रभारी निरीक्षक सितारगंज की कमान सौंपी गई है.

खटीमा कोतवाल मनोहर दसौनी से कोतवाली का चार्ज वापस लेते हुए प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ पुलिस कार्यालय बनाया गया है. निरीक्षक विजेंद्र शाह को पुलिस लाइन रुद्रपुर से कोतवाल खटीमा बनाया गया है. एसओजी प्रभारी संजय पाठक को गदरपुर कोतवाली की कमान सौंपी गई है. गदरपुर कोतवाली की कमान संभाल रहे जसवीर चौहान को एसओजी उधम सिंह नगर की कमान सौंपी गई है.

चोरी की तीन बाइक और स्मैक तस्कर अरेस्ट: सितारगंज पुलिस और नानकमत्ता पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों से चोरी की तीन बाइक्स के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सितारगंज पुलिस ने गौतम सिंह कुंवर (उम्र 23 वर्ष, निवासी कल्याणपुर सिसौना, सितारगंज) को खटीमा हाईवे के पास से चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने नानकमत्ता क्षेत्र से एक और बाइक चोरी करने की बात कबूल की. आरोपी की निशानदेही पर थाना पुलिस ने झाड़ियों से दूसरी बाइक भी बरामद कर ली है. वहीं नानकमत्ता थाना पुलिस ने भी चोरी की एक बाईक के साथ अनुज सिंह राना, निवासी चांदपुर थाना खटीमा, उम्र 23 वर्ष और बृजेश सिंह राना निवासी दिया थाना खटीमा, उम्र 26 वर्ष को सुनखुरी बैरियर के पास गिरफ्तार किया. नानकमत्ता थाना पुलिस ने नेपाल मूल के एक युवक को स्मैक के साथ डेम किनारे से गिरफ्तार किया है. आरोपी से पुलिस ने 1.94 ग्राम स्मैक बरामद हुई है. गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.

