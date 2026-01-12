ETV Bharat / state

किसान सुखवंत सिंह सुसाइड केस, भाई की तहरीर पर 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले पर मृतक के परिजनों ने काशीपुर थाना आईटीआई में 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. मृतक किसान के भाई ने आरोप लगाया है कि आरोपियों के मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर उसके भाई सुखवंत सिंह ने आत्महत्या की.

दरअसल, हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र के गौलापार में एक होटल में काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह ने 10 जनवरी को आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पहले सुशांत सिंह ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कई प्रॉपर्टी डीलर समेत उधम सिंह नगर जिले के कुछ पुलिस अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. 11 जनवरी देर शाम किसान का का शव परिजन काशीपुर लेकर पहुंचे थे. जहां पर परिजनों ने सरकार से मामले में वीडियो को सबूत मनाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग रखी थी.

इस मामले पर 12 जनवरी सुबह जिले के कप्तान मणिकांत मिश्रा ने थाना आईटीआई के एसओ और उप निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया. जबकि पैगा चौकी के चौकी इंचार्ज समेत 10 कर्मियों को लाइन हाजिर की कार्रवाई की.

अब थाना आईटीआई पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर 26 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मृतक के भाई परविंदर सिंह ने कोतवाली आईटीआई के प्रभारी कोतवाल को दी तहरीर में बताया कि उसने और उसके भाई सुखवंत सिंह ने बक्सौरा कुंडा निवासी बलवंत सिंह उर्फ काला और कुलवंत सिंह से कुल 7 एकड़ जमीन खरीदी थी. आरोप है कि विक्रेताओं ने बताया कि उक्त जमीन पहले ही प्रॉपर्टी डीलर अमरजीत सिंह, आशीष चौहान उर्फ पटवारी और कुलविंदर सिंह को बेच दी गई है, और सौदा उन्हीं से करने को कहा गया.

तहरीर के अनुसार, इसके बाद सुखवंत और परविंदर ने प्रॉपर्टी डीलरों से 34 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 6.84 एकड़ जमीन का सौदा तय किया. आरोप है कि रजिस्ट्री के दिन 50 लाख रुपये देने के लिए तैयार होने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं की गई. इसके बाद भी लंबे समय तक आरोपियों ने टालमटोल किया. आरोप है कि जमीन खरीद के नाम पर आरोपियों को खातों के माध्यम से 1 करोड़ 2 लाख रुपए और नकद मिलाकर कुल 2 करोड़ 80 लाख रुपए दिए गए. इस तरह कुल 3 करोड़ 82 लाख रुपये की रकम हड़प ली गई, लेकिन न तो जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और न ही पैसे वापस किए गए.