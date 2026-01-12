किसान सुखवंत सिंह सुसाइड केस, भाई की तहरीर पर 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज
उधम सिंह नगर पुलिस ने किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के मामले में 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 12, 2026 at 7:06 PM IST
रुद्रपुर: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले पर मृतक के परिजनों ने काशीपुर थाना आईटीआई में 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. मृतक किसान के भाई ने आरोप लगाया है कि आरोपियों के मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर उसके भाई सुखवंत सिंह ने आत्महत्या की.
दरअसल, हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र के गौलापार में एक होटल में काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह ने 10 जनवरी को आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पहले सुशांत सिंह ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कई प्रॉपर्टी डीलर समेत उधम सिंह नगर जिले के कुछ पुलिस अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. 11 जनवरी देर शाम किसान का का शव परिजन काशीपुर लेकर पहुंचे थे. जहां पर परिजनों ने सरकार से मामले में वीडियो को सबूत मनाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग रखी थी.
इस मामले पर 12 जनवरी सुबह जिले के कप्तान मणिकांत मिश्रा ने थाना आईटीआई के एसओ और उप निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया. जबकि पैगा चौकी के चौकी इंचार्ज समेत 10 कर्मियों को लाइन हाजिर की कार्रवाई की.
अब थाना आईटीआई पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर 26 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मृतक के भाई परविंदर सिंह ने कोतवाली आईटीआई के प्रभारी कोतवाल को दी तहरीर में बताया कि उसने और उसके भाई सुखवंत सिंह ने बक्सौरा कुंडा निवासी बलवंत सिंह उर्फ काला और कुलवंत सिंह से कुल 7 एकड़ जमीन खरीदी थी. आरोप है कि विक्रेताओं ने बताया कि उक्त जमीन पहले ही प्रॉपर्टी डीलर अमरजीत सिंह, आशीष चौहान उर्फ पटवारी और कुलविंदर सिंह को बेच दी गई है, और सौदा उन्हीं से करने को कहा गया.
तहरीर के अनुसार, इसके बाद सुखवंत और परविंदर ने प्रॉपर्टी डीलरों से 34 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 6.84 एकड़ जमीन का सौदा तय किया. आरोप है कि रजिस्ट्री के दिन 50 लाख रुपये देने के लिए तैयार होने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं की गई. इसके बाद भी लंबे समय तक आरोपियों ने टालमटोल किया. आरोप है कि जमीन खरीद के नाम पर आरोपियों को खातों के माध्यम से 1 करोड़ 2 लाख रुपए और नकद मिलाकर कुल 2 करोड़ 80 लाख रुपए दिए गए. इस तरह कुल 3 करोड़ 82 लाख रुपये की रकम हड़प ली गई, लेकिन न तो जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और न ही पैसे वापस किए गए.
तहरीर में यह भी कहा गया है कि मामले को सुलझाने के लिए रिश्तेदार सुखवंत सिंह पन्नू को आगे किया गया, जिसने कथित तौर पर अन्य आरोपियों से मिलकर बाजपुर रोड पर एक अन्य प्लॉट का सौदा 4 करोड़ 5 लाख रुपए में करा दिया. परविंदर का आरोप है कि लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर उसके भाई सुखवंत सिंह ने 10 जनवरी 2026 की रात हल्द्वानी के होटल में आत्महत्या कर ली.
इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज: तहरीर के आधार पर अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंद्र कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर उर्फ जस्सी, हरदीप कौर, आशीष चौहान, गिरिवर सिंह, महिपाल सिंह, शिवेंद्र सिंह, विमल, विमल की पत्नी, देवेंद्र, राजेंद्र, गुरप्रेम सिंह, जगपाल सिंह, जगवीर राय, मनप्रीत कलसी, अमित, मोहित, सुखवंत सिंह पन्नू, वीरपाल सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सौरा, विजेंद्र, पूजा निवासी थाना आईटीआई उधम सिंह नगर और जहीर निवासी गड्ढा कॉलोनी काशीपुर के खिलाफ धारा 108, 318(4) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
आत्महत्या समाधान नहीं है: अगर किसी के भी मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, किसी मित्र के बारे में चिंतित हैं या इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, तो आपकी बात सुनने के लिए स्नेहा फाउंडेशन को कॉल इस नंबर 04424640050 (उपलब्ध 24x7) करें. यहां हमेशा कोई न कोई मौजूद रहता है. इसके अलावा आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन - 9152987821 (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध) भी कॉल कर सकते हैं.
