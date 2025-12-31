उधम सिंह नगर पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक, 40 लाख की नशीली दवाइयां बरामद
नए साल से पहले नशा तस्करों की राज्य के युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने की साजिश ध्वस्त हुई
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 31, 2025 at 10:27 AM IST
रुद्रपुर: नववर्ष से पहले उधम सिंह नगर की आईटीआई थाना पुलिस ने नशे की बड़ी खेप बरामद की है. थाना पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 40 लाख की नशे में प्रयुक्त दवा बरामद की है. पुलिस ने बरामद दवा को जब्त कर कब्जे में लेते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
नशा तस्करों के खिलाफ अभियान: उधम सिंह नगर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी और प्रभावी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद किया है. नववर्ष से पूर्व नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई में कोतवाली आईटीआई पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त टीम को यह बड़ी सफलता मिली है.
एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन नशा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई।— Udham Singh Nagar Police Uttarakhand (@UdhamSNagarPol) December 30, 2025
नव वर्ष से पूर्व प्रबंधित नशीली दवाइयों/ इंजेक्शन/कैप्सूल की बड़ी खेप बरामद
40 लाख रुपए आंकी गई है बरामद सामग्री की कीमत।#UKPoliceStrikeOnCrime #udhamsinghnagarpolice pic.twitter.com/6XK0SFFbYQ
40 लाख रुपए की नशीली दवाइयां बरामद: एसएसपी के अनुसार-
बरामद नशीली दवाइयों, इंजेक्शन और कैप्सूल की अनुमानित बाजार कीमत करीब 40 लाख रुपये आंकी गई है. मुखबिर द्वारा सूचना दी थी कि थाना आईटीआई क्षेत्र में नशे की खेप आई है, जिसे छिपा कर रखा गया है. इस पर थाना पुलिस ने औषधीय विभाग को साथ लेकर दड़ियाल फ्लाईओवर के पास, बाजपुर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे छापा मारा. मौके पर पराली के नीचे प्लास्टिक की काली पन्नी में छिपाकर रखी गई 17 गत्ते की पेटियों से बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की गईं.
-मणिकांत मिश्रा, एसएसपी, उधम सिंह नगर-
ये नशीली दवाइयां हुईं बरामद: एसएसपी ने बताया कि तलाशी में पांच पेटियों से NRx Buprenorphine Injection IP 0.3 mg/ml (B.I. Norphine) के 12,250 इंजेक्शन, तीन पेटियों से Spasmo Capsules 49,920, तीन पेटियों से Spasmore Capsules 64,560, तीन पेटियों से Proxiohm-Spas Capsules 51,360 तथा तीन पेटियों से OHMS Alpha 0.5 Tablets के 1,74,000 टैबलेट बरामद हुए.
नशा तस्करों के नेटवर्क का भंडाफोड़ करने में जुटी पुलिस: इतनी बड़ी मात्रा में नियंत्रित और प्रतिबंधित दवाइयों की बरामदगी से यह स्पष्ट होता है कि इन्हें सुनियोजित तरीके से अवैध नशे के कारोबार में खपाने की तैयारी की जा रही थी. मामले में थाना पुलिस ने धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि बरामद सामग्री को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा. साथ ही इस मामले से जुड़े तस्करों की पहचान, उनके नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने के लिए गहन जांच की जा रही है.
एसएसपी ने कहा सख्ती जारी रहेगी: एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि नशे के विरुद्ध अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा. नववर्ष के दौरान युवाओं को नशे से बचाने और समाज को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस हर स्तर पर सतर्क है.
🛑 #एसएसपी_मणिकांत_मिश्रा का नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ा प्रहार — 01 करोड़ रूपये से अधिक के 43,950 नशीले इंजेक्शन बरामद !— Udham Singh Nagar Police Uttarakhand (@UdhamSNagarPol) December 16, 2025
➡️ कोतवाली काशीपुर पुलिस व SOG काशीपुर की संयुक्त टीम ने BINORPHINE व REXOGESIC के 43,950 नशीले इंजेक्शन किए बरामद । pic.twitter.com/3964dbwCjS
15 दिन पहले 1 करोड़ के नशीले इंजेक्शन और दवाइयां पकड़ी थी: नशा तस्करों के खिलाफ उधम सिंह नगर पुलिस की ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है. इसके पहले 16 दिसंबर को भी पुलिस ने नशीली दवाइयों और इंजेक्शन की बड़ी खेप बरामद की थी. तब पुलिस ने 01 करोड़ रुपये से अधिक के 43,950 नशीले इंजेक्शन बरामद किए थे. वो कार्रवाई कोतवाली काशीपुर पुलिस व SOG काशीपुर की संयुक्त टीम ने की थी.
ये भी पढ़ें:
- उत्तराखंड में 4 करोड़ की नशीली दवा सील, हरियाणा के दो भाई गिरफ्तार, एक्शन में ड्रग विभाग
- हरिद्वार में पुलिस और ड्रग्स विभाग की छापेमारी, मेडिकल स्टोर्स पर मारा छापा, नशीली दवाइयों की खेप बरामद
- हरिद्वार में मेडिकल स्टोर पर ANTF का छापा, बड़ी मात्रा में नारकोटिक्स दवाइयां बरामद
- हरिद्वार में मेडिकल स्टोर पर ANTF का छापा, बड़ी मात्रा में नारकोटिक्स दवाइयां बरामद
- उत्तराखंड में नामी दवा कंपनी पर बड़ा एक्शन, बंद किया प्रोडक्शन, NCB की छापेमारी जारी