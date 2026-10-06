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यूपी से उत्तराखंड के पहाड़ तक फैले नशा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, सद्दाम हुसैन के 'व्हाट्सऐप चैट' से पकड़े 6 स्मगलर

पुलिस के शिकंजे में नशा तस्कर ( Etv Bharat )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पहाड़ी जिलों तक फैले ड्रग सप्लाई नेटवर्क का खुलासा किया है. एसएसपी अजय गणपति के नेतृत्व में पुलिस ने बरेली से लेकर पिथौरागढ़ के झूलाघाट तक फैली कथित सप्लाई चेन से जुड़े छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.