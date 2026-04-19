ETV Bharat / state

उत्तराखंड पुलिस ने पकड़ा ₹2.80 करोड़ का 558 किलो गांजा, ओडिशा से हो रही थी सप्लाई

2 करोड़ 80 लाख रुपए के गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार. गांजे की सप्लाई ओडिशा से हो रही थी.

LARGE QUANTITY OF GANJA SEIZED
2 करोड़ 80 लाख रुपए के गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 19, 2026 at 5:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर (उत्तराखंड): नशा मुक्त देवभूमि के संकल्प को सशक्त करते हुए उधम सिंह नगर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया है. इस ऑपरेशन में तीन शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो ओडिशा से नशे की खेप लाकर उत्तराखंड में सप्लाई करने की फिराक में थे.

उत्तराखंड की उधम सिंह नगर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के नेतृत्व में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत पुलिस ने 558.78 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए आंकी गई है.

उधम सिंह नगर पुलिस ने ₹2.80 करोड़ का 558 किलो गांजा पकड़ा (VIDEO-ETV Bharat)

यह कार्रवाई 18 अप्रैल 2026 को कोतवाली रुद्रपुर पुलिस और एसओजी रुद्रपुर की संयुक्त टीम द्वारा की गई. जिसकी जानकारी पुलिस ने 19 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. बताया गया कि, पुलिस टीम बागवाला फ्लाईओवर के पास चेकिंग अभियान चला रही थी. तभी सूचना के आधार पर एक संदिग्ध कैंटर वाहन (UP81 FT 5851) को रोका गया. वाहन की तलाशी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में ली गई, जिसमें सुतली रस्सियों के गट्ठरों के बीच बेहद चालाकी से छिपाकर रखे गए 18 प्लास्टिक के कट्टों और तीन स्कूली बैगों में गांजा बरामद हुआ.

पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों संजय गुप्ता निवासी किच्छा, (38 वर्ष), डीटू यादव निवासी मैनपुरी उत्तर प्रदेश (26 वर्ष) और मोहित यादव निवासी मैनपुरी उत्तर प्रदेश (28 वर्ष) को गिरफ्तार किया. इनके पास से पांच मोबाइल फोन और 29 हजार 880 रुपए नकद भी बरामद किए गए. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह गांजा ओडिशा के सोनपुर क्षेत्र से लाया गया था और इसे रुद्रपुर में स्थानीय तस्करों को सप्लाई किया जाना था.

गिरफ्तार आरोपी संजय गुप्ता का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. उसके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं और अवैध नशे के कारोबार से अर्जित करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है. साथ ही, इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी तेज कर दी गई है.

एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि, गांजे को चारधाम यात्रा और हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ मेले में खपाने की थी. इस सफलता पर पुलिस टीम को 7500 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है और स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई गई है. उन्होंने कहा कि अवैध नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

भारी मात्रा में गांजा बरामद
रुद्रपुर में गांजे की खेप बरामद
GANJA SEIZED IN RUDRAPUR
GANJA WORTH CRORES RECOVERED
LARGE QUANTITY OF GANJA SEIZED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.