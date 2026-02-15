रुद्रपुर में नए एसएसपी अजय गणपति ने संभाला कार्यभार, गिनाईं प्राथमिकताएं
रुद्रपुर में नए एसएसपी अजय गणपति ने चार्ज संभालने के साथ ही कानून व्यवस्था को सख्त बनाने की बात कही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 15, 2026 at 10:25 AM IST
रुद्रपुर: जिले ने नए कप्तान अजय गणपति ने विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया है. पदभार ग्रहण के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया. पुलिस महकमे में उनके कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही प्रशासनिक गतिविधियों में नई ऊर्जा और सख्ती की उम्मीद जताई जा रही है. एसएसपी अजय गणपति ने अधिकारियों को जनपद में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधियों पर पैनी नजर बनाने के निर्देश दिए हैं.
गौर हो कि कार्यभार ग्रहण करते ही एसएसपी अजय गणपति जिले की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण तथा जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही. इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों के साथ संक्षिप्त बैठक कर जिले की वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए. नवनियुक्त एसएसपी अजय गणपति ने कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा. उन्होंने महिला सुरक्षा, नशा उन्मूलन अभियान, यातायात व्यवस्था सुधार तथा साइबर अपराधों पर नियंत्रण को भी विशेष महत्व देने की बात कही.
उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि संवेदनशील मामलों में तत्परता और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाए. पुलिस महकमे में उनके कार्यभार ग्रहण करने से नई ऊर्जा का संचार हुआ है. अधिकारियों का मानना है कि उनके नेतृत्व में जनपद में कानून-व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी रणनीति लागू की जाएगी. जनपद में एसएसपी अजय गणपति के रूप में नए नेतृत्व की शुरुआत को पुलिस प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. नागरिकों को भी उम्मीद है कि उनके कार्यकाल में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा आमजन को त्वरित न्याय और सहायता उपलब्ध हो सकेगी. पूर्व एसएसपी मणिकांत मिश्रा के कार्यकाल में लगभग 34 मुठभेड़ (Encounters) हुए, जिनमें कुल 38 अपराधियों के पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया. वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा को पुलिस अधीक्षक अधिसूचना बनाया गया है.
