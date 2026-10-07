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किच्छा और सिरौली कलां निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी, दोपहर तक आ सकता है रिजल्ट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

किच्छा और सिरौली कलां में काउंटिंग ( Etv Bharat )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के किच्छा और सिरौलीकलां में नगर निकाय चुनाव की मतगणना जारी है. चुनाव बैलेट पेपर से होने के कारण मतगणना को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं. चुनाव प्रक्रिया के दौरान मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था. अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद आज मतगणना कराई जा रही है. मतगणना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. वहीं, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लाठी वाले बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है.