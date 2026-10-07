किच्छा और सिरौली कलां निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी, दोपहर तक आ सकता है रिजल्ट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
किच्चा और सिरौली कलां में 22 सितंबर को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ था, आज चुनाव परिणाम आने वाला है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 7, 2026 at 9:41 AM IST|
Updated : October 7, 2026 at 10:47 AM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के किच्छा और सिरौलीकलां में नगर निकाय चुनाव की मतगणना जारी है. चुनाव बैलेट पेपर से होने के कारण मतगणना को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं. चुनाव प्रक्रिया के दौरान मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था. अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद आज मतगणना कराई जा रही है. मतगणना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. वहीं, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लाठी वाले बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है.
किच्छा-सिरौली कलां निकाय चुनाव की मतगणना जारी: मतगणना को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. मतगणना स्थल पर पुलिस बल की तैनाती के साथ ही अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. प्रशासन की ओर से मतगणना स्थल की व्यवस्थाओं, सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों की तैनाती को अंतिम रूप दिया गया है.
कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है मतगणना: मतगणना से एक दिन पहले मंगलवार देर शाम जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने अन्य अधिकारियों के साथ मतगणना स्थल का स्थलीय निरीक्षण भी किया. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मतगणना कक्ष, सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश और निकासी व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों का जायजा लिया. जिलाधिकारी ने मतगणना में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से पूरा करने के निर्देश दिए.
मतगणना से पहले हरीश रावत के बयान ने खड़ा किया विवाद: वहीं, मतगणना से पहले राजनीतिक बयानबाजी भी चर्चा में रही. कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किच्छा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा के लोग जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तैयार रहना होगा. इसी दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से लाठी लेकर मतगणना स्थल पर पहुंचने की अपील की.
बीजेपी ने हरीश रावत के बयान पर दी प्रतिक्रिया: हरीश रावत के इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई. भाजपा के किच्छा के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता राजेश शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस के लोग लाठी लेकर आएंगे, तो भाजपा की ओर से उन्हें फूल दिए जाएंगे. दोनों दलों के नेताओं के बयानों के बाद मतगणना से पहले राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है.
हालांकि प्रशासन का पूरा जोर मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पर है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं. मतगणना स्थल पर प्रवेश व्यवस्था को भी नियंत्रित रखा जाएगा.
सबकी निगाहें नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट पर: अब सभी की नजरें किच्छा और सिरौली कलां नगर निकाय चुनाव के परिणाम पर टिकी हैं. सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो चुकी. बैलेट पेपर खुल चुके हैं और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला दोपहर तक हो सकता है. प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि मतगणना प्रक्रिया निर्धारित नियमों और सुरक्षा व्यवस्था के बीच करा जा रही है.
किच्छा में ये हैं प्रत्याशी: किच्छा नगर पालिका परिषद चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संदीप अरोड़ा हैं. कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश प्रताप सिंह हैं.
सिरौली कलां में ये हैं प्रत्याशी: सिरौली कलां नगर पालिका परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राशिदा बेगम को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है. बीजेपी ने यहां किसी को अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाया. निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर फरीन जहां भी अध्यक्ष पद के चुनाव मैदान में हैं.
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