ETV Bharat / state

पॉलिटिक्स के दिग्गजों की आस्था का केंद्र है ये मंदिर, यहां पूरी होती है हर मनोकामना, जानिए इतिहास

बाबा भारमल मंदिर ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया है. यह मंदिर खटीमा के पुरातन मंदिरों में शुमार है.

BABA BHARMAL TEMPLE
भारामल मंदिर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 23, 2025 at 2:45 PM IST

|

Updated : November 23, 2025 at 4:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दीपक फुलेरा

खटीमा: उधम सिंह नगर जिले खटीमा सुरई वन रेंज भारत नेपाल सीमा से लगे घने जंगलों में विद्यमान भारामल बाबा के नाम से विख्यात भोले नाथ का मंदिर स्थित है. इस पर लाखों लोगों की आस्था है. इस दरबार में सच्चे मन से आने वाले सभी भक्तों की भारामल बाबा मनोकामना पूरी करते हैं. बताया जाता है कि भारत-नेपाल सीमा पर शारदा नहर निर्माण के समय इस मंदिर स्थल का निर्माण हुआ. हर साल लाखों लोग इस मंदिर में भारामल बाबा के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं.

यह मंदिर खटीमा मुख्य शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर दुरस्त सुरई वन रेंज के घनघोर जंगल के बीच में स्थित है. यह मंदिर भारत व नेपाल के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है. इसे न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है. शीत ऋतु के समय में हर साल विशाल भंडारे का भी इस मंदिर स्थल पर आयोजन होता है. जिस भंडारे में हजारों लोग शामिल होकर बाबा भारामल का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

भारामल मंदिर (ETV Bharat)

इस पुरातन मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब ब्रिटिश काल में खटीमा की भारत में सीमा पर शारदा नहर का निर्माण हो रहा था. निर्माण में तमाम बाधाओं के उपरांत ठेकेदार को स्वप्न में इस मंदिर की स्थापना के लिए आदेश हुआ. उस वक्त जंगल के मध्य इस निर्जन स्थान पर शिवलिंग की उक्त ठेकेदार द्वारा स्थापना की गई. इसके बाद शारदा नहर का सफल निर्माण पूरा हो पाया. धीरे-धीरे यह मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र बन गया.

BABA BHARMAL TEMPLE
भारामल मंदिर में भुवन कापड़ी (ETV Bharat)

हर मनोकामना पूरी करते हैं बाबा भारामल: मान्यता है की जो भी सच्चे मन से इस दरबार में बाबा भारामल से कोई कामना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है. कामना पूर्ण होने के बाद इस दरबार में गुड़ की भेली चना चढ़ा कर लोग भंडारे के आयोजन करते हैं. भारामल बाबा के धाम में आम लोगों के साथ-साथ खास लोगों की भी अपार आस्था है.

BABA BHARMAL TEMPLE
भारामल मंदिर (ETV Bharat)

सीएम धामी भी आते हैं शीश नवाने: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्सर इस मंदिर में शीश नवाने आते हैं. सीएम के निर्देश पर ही मंदिर स्थल भव्य एक दिव्य बनाया गया है. उपनेता प्रतिपक्ष एवं स्थानीय विधायक ने भी अपनी आस्था को लेकर मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन कराते हैं. भारामल बाबा के भक्त,नए वाहन,नया कार्य शुरू कर इस मंदिर का आशीर्वाद जरूर लेते हैं.

BABA BHARMAL TEMPLE
भारामल मंदिर में सीएम धामी (ETV Bharat)

खास है यह मंदिर: बाबा भारामल धाम सीमांत क्षेत्र का एक ऐसा मंदिर हैं, जिसमें हर धर्म संप्रदाय के लोग अपनी आस्था रखते हैं. वन देवता, न्याय देवता एवं सच्चे दरबार भारामल बाबा पर सैकड़ों लोगों की आस्था देखते ही बनती है. कल-कल बहती शारदा नदी के किनारे जंगल के बीच में स्थित यह धार्मिक स्थल आध्यात्मिक शांति के साथ आमजन की मनोकामनाओं को पूरा करता है.

पढ़ें- आलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण है द्वाराहाट का विभांडेश्वर मंदिर, सीएम धामी ने शेयर किया वीडियो

पढ़ें- कनखल दक्षेश्वर महादेव मंदिर का है पौराणिक महत्व, माता सती और भगवान शिव से जुड़ी ये है कथा

पढ़ें- नौलिंग और बजैंण देवता करते हैं भक्तों की मुरादें पूरी, नवरात्रि पर होता है खास पूजन

Last Updated : November 23, 2025 at 4:02 PM IST

TAGGED:

बाबा भारमल मंदिर
बाबा भारमल मंदिर का इतिहास
खटीमा बाबा भारमल मंदिर
BABA BHARMAL TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.