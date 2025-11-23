पॉलिटिक्स के दिग्गजों की आस्था का केंद्र है ये मंदिर, यहां पूरी होती है हर मनोकामना, जानिए इतिहास
बाबा भारमल मंदिर ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया है. यह मंदिर खटीमा के पुरातन मंदिरों में शुमार है.
खटीमा: उधम सिंह नगर जिले खटीमा सुरई वन रेंज भारत नेपाल सीमा से लगे घने जंगलों में विद्यमान भारामल बाबा के नाम से विख्यात भोले नाथ का मंदिर स्थित है. इस पर लाखों लोगों की आस्था है. इस दरबार में सच्चे मन से आने वाले सभी भक्तों की भारामल बाबा मनोकामना पूरी करते हैं. बताया जाता है कि भारत-नेपाल सीमा पर शारदा नहर निर्माण के समय इस मंदिर स्थल का निर्माण हुआ. हर साल लाखों लोग इस मंदिर में भारामल बाबा के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं.
यह मंदिर खटीमा मुख्य शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर दुरस्त सुरई वन रेंज के घनघोर जंगल के बीच में स्थित है. यह मंदिर भारत व नेपाल के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है. इसे न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है. शीत ऋतु के समय में हर साल विशाल भंडारे का भी इस मंदिर स्थल पर आयोजन होता है. जिस भंडारे में हजारों लोग शामिल होकर बाबा भारामल का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.
इस पुरातन मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब ब्रिटिश काल में खटीमा की भारत में सीमा पर शारदा नहर का निर्माण हो रहा था. निर्माण में तमाम बाधाओं के उपरांत ठेकेदार को स्वप्न में इस मंदिर की स्थापना के लिए आदेश हुआ. उस वक्त जंगल के मध्य इस निर्जन स्थान पर शिवलिंग की उक्त ठेकेदार द्वारा स्थापना की गई. इसके बाद शारदा नहर का सफल निर्माण पूरा हो पाया. धीरे-धीरे यह मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र बन गया.
हर मनोकामना पूरी करते हैं बाबा भारामल: मान्यता है की जो भी सच्चे मन से इस दरबार में बाबा भारामल से कोई कामना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है. कामना पूर्ण होने के बाद इस दरबार में गुड़ की भेली चना चढ़ा कर लोग भंडारे के आयोजन करते हैं. भारामल बाबा के धाम में आम लोगों के साथ-साथ खास लोगों की भी अपार आस्था है.
सीएम धामी भी आते हैं शीश नवाने: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्सर इस मंदिर में शीश नवाने आते हैं. सीएम के निर्देश पर ही मंदिर स्थल भव्य एक दिव्य बनाया गया है. उपनेता प्रतिपक्ष एवं स्थानीय विधायक ने भी अपनी आस्था को लेकर मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन कराते हैं. भारामल बाबा के भक्त,नए वाहन,नया कार्य शुरू कर इस मंदिर का आशीर्वाद जरूर लेते हैं.
खास है यह मंदिर: बाबा भारामल धाम सीमांत क्षेत्र का एक ऐसा मंदिर हैं, जिसमें हर धर्म संप्रदाय के लोग अपनी आस्था रखते हैं. वन देवता, न्याय देवता एवं सच्चे दरबार भारामल बाबा पर सैकड़ों लोगों की आस्था देखते ही बनती है. कल-कल बहती शारदा नदी के किनारे जंगल के बीच में स्थित यह धार्मिक स्थल आध्यात्मिक शांति के साथ आमजन की मनोकामनाओं को पूरा करता है.
