ETV Bharat / state

पॉलिटिक्स के दिग्गजों की आस्था का केंद्र है ये मंदिर, यहां पूरी होती है हर मनोकामना, जानिए इतिहास

दीपक फुलेरा

खटीमा: उधम सिंह नगर जिले खटीमा सुरई वन रेंज भारत नेपाल सीमा से लगे घने जंगलों में विद्यमान भारामल बाबा के नाम से विख्यात भोले नाथ का मंदिर स्थित है. इस पर लाखों लोगों की आस्था है. इस दरबार में सच्चे मन से आने वाले सभी भक्तों की भारामल बाबा मनोकामना पूरी करते हैं. बताया जाता है कि भारत-नेपाल सीमा पर शारदा नहर निर्माण के समय इस मंदिर स्थल का निर्माण हुआ. हर साल लाखों लोग इस मंदिर में भारामल बाबा के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं.

यह मंदिर खटीमा मुख्य शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर दुरस्त सुरई वन रेंज के घनघोर जंगल के बीच में स्थित है. यह मंदिर भारत व नेपाल के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है. इसे न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है. शीत ऋतु के समय में हर साल विशाल भंडारे का भी इस मंदिर स्थल पर आयोजन होता है. जिस भंडारे में हजारों लोग शामिल होकर बाबा भारामल का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

भारामल मंदिर (ETV Bharat)

इस पुरातन मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब ब्रिटिश काल में खटीमा की भारत में सीमा पर शारदा नहर का निर्माण हो रहा था. निर्माण में तमाम बाधाओं के उपरांत ठेकेदार को स्वप्न में इस मंदिर की स्थापना के लिए आदेश हुआ. उस वक्त जंगल के मध्य इस निर्जन स्थान पर शिवलिंग की उक्त ठेकेदार द्वारा स्थापना की गई. इसके बाद शारदा नहर का सफल निर्माण पूरा हो पाया. धीरे-धीरे यह मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र बन गया.