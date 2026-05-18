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बहला-फुसलाकर ले जाई गई युवती प्रयागराज में मिली, आरोपी गिरफ्तार

रुद्रपुर: काशीपुर में महिलाओं से जुड़े अपराधों पर तेजी से कार्रवाई करते हुए कोतवाली आईटीआई पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. पुलिस ने बहला-फुसलाकर ले जाई गई 22 वर्षीय युवती को प्रयागराज से सकुशल बरामद कर लिया है. वहीं आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई है.

7 मई को ग्राम गिन्नी खेड़ा निवासी व्यक्ति ने कोतवाली आईटीआई पहुंचकर पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया. उन्होंने बताया कि उनकी 22 वर्षीय बेटी को बांसखेड़ा निवासी युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. युवती के अचानक घर से गायब होने के बाद परिवार काफी परेशान था और लगातार उसकी तलाश कर रहा था.मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली आईटीआई ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. साथ ही युवती की तलाश के लिए एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश देकर युवती और आरोपी की तलाश शुरू की.

कई दिनों तक लगातार प्रयास करने के बाद पुलिस को दोनों के प्रयागराज में होने की जानकारी मिली. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 13 मई को प्रयागराज से युवती और आरोपी को सकुशल बरामद कर लिया. बरामदगी के बाद पुलिस दोनों को अपने साथ काशीपुर लेकर आई, जहां युवती को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस अभिरक्षा में रखा गया. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस युवती के बयान दर्ज करने के साथ-साथ पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच में जुटी हुई है. इस मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी काशीपुर प्रशांत कुमार ने बताया कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को लेकर पुलिस बेहद गंभीर है. वहीं युवक विशेष समुदाय का है.