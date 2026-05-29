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रुद्रपुर में 4 करोड़ 54 लाख के असली-नकली नोटों के साथ दो शातिर गिरफ्तार, कुंडली खंगाल रही पुलिस

रुद्रपुर: उत्तराखंड में अपराध और आर्थिक अपराधियों के खिलाफ चल रहे सख्त अभियान के तहत उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में गदरपुर पुलिस ने नकली नोटों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए करीब 4 करोड़ 54 लाख रुपए के असली और नकली नोट बरामद किए हैं. पुलिस ने इस मामले में दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. खास बात यह रही कि कई गड्डियों में ऊपर असली 500 रुपये के नोट और नीचे चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखे नकली नोट रखे गए थे, जिससे लोगों को आसानी से ठगा जा सके.

अभियान के तहत कोतवाली गदरपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सैफ्टा फार्म रोड स्थित पंचपुरी गूलरभोज के पास एक खोखे में कुछ लोग भारी मात्रा में संदिग्ध नोटों के साथ मौजूद हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर दबिश दी और दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया.तलाशी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में असली और नकली नोट बरामद किए. जांच में पता चला कि कई गड्डियों में ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक के असली 500 रुपये के नोट लगाए गए थे, जबकि नीचे चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया के नकली नोट रखे गए थे. यह तरीका लोगों को धोखा देकर नकली नोट खपाने के लिए अपनाया गया था.