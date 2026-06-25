ETV Bharat / state

उद्योगपति पर किसानों को जमीन बेचने के लिए दबाव बनाने का आरोप, कार्रवाई की मांग तेज

किसानों ने कृषि भूमि बेचने का दबाव बनाने को लेकर एसडीएम को शिकायती पत्र दिया. मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.

RUDRAPUR LAND PURCHASE CAS
किसानों ने की कार्रवाई की मांग (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 25, 2026 at 12:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर मुख्यालय रुद्रपुर में किसानों ने एक उद्योगपति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. किसानों का कहना है कि उद्योगपति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना बिजनेस पार्टनर बताकर उन पर कृषि भूमि बेचने का दबाव बना रहा है. मामले को लेकर किसानों ने सीओ और एसडीएम को शिकायती पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है.

जनपद में किसानों और एक उद्योगपति के बीच भूमि विवाद का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है. कोतवाली क्षेत्र के लांबाखेड़ा गांव के किसानों ने शहर के एक उद्योगपति पर उनकी कृषि भूमि को जबरन खरीदने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है. किसानों का कहना है कि उद्योगपति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना बिजनेस पार्टनर बताकर प्रभाव का हवाला दे रहा है और भूमि बेचने के लिए मानसिक दबाव बना रहा है.

नाराज किसान बड़ी संख्या में रुद्रपुर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्राधिकारी (सीओ) विभव सैनी और एसडीएम मनीष बिष्ट से मुलाकात कर एक शिकायती पत्र सौंपा. किसानों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है. शिकायती पत्र में किसानों ने बताया कि उनकी कृषि भूमि लांबाखेड़ा क्षेत्र में स्थित है. आरोप है कि उनके खेतों के निकट एक उद्योगपति द्वारा एक औद्योगिक प्लांट स्थापित किया जा रहा है. प्लांट निर्माण के बाद अब उद्योगपति आसपास की कृषि भूमि खरीदने का प्रयास कर रहा है.

किसानों द्वारा सारे दस्तावेज प्राप्त कर लिए गए हैं. मामले की बारीकी से जांच की जाएगी. जांच के आधार पर जो भी चीजें सामने आएंगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
-मनीष बिष्ट, उप जिलाधिकारी

किसानों का आरोप है कि उनसे भी बार-बार खेत बेचने के लिए कहा जा रहा है, जबकि वे अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि बेचने के इच्छुक नहीं हैं. किसानों का यह भी कहना है कि उद्योगपति स्वयं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बिजनेस पार्टनर बताता है और इसी आधार पर उन पर दबाव बनाया जा रहा है. किसानों के अनुसार, उन्हें यह संदेश दिया जा रहा है कि यदि उन्होंने भूमि नहीं बेची तो उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि भूमि बेचने से इनकार करने पर किसानों के खेतों तक जाने वाले सरकारी रास्ते को बंद करने की कोशिश की जा रही है.

तहरीर प्राप्त कर ली गई है तहरीर के हर पहलुओं पर जांच की जाएगी. यह मामला संवेदनशील है इसको देखते हुए हर पहलुओं पर बारीकी से जांच की जाएगी.
- विभव सैनी, सीओ

इससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है. उनका कहना है कि यदि रास्ता बंद किया गया तो खेती-किसानी प्रभावित होगी और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा.किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए तथा यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी शिकायत पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे. वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया है कि शिकायत की गंभीरता से जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

पढे़ं- उत्तराखंड में किसानों पर लाठीचार्ज, राकेश टिकैत ने संभाला मोर्चा, सरकार को दी चेतावनी!

पढे़ं- हरिद्वार में किसान महाकुंभ शुरू, सरकार के 11 साल और हमारे 11 सवाल मुद्दा, राकेश टिकैत ने कहा सरकार लूट रही

TAGGED:

RUDRAPUR FARMERS ALLEGATION
UDHAM SINGH NAGAR LATEST NEWS
रुद्रपुर जमीन खरीद मामला
रुद्रपुर किसान आरोप
RUDRAPUR LAND PURCHASE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.