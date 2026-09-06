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वायरल वीडियो पर डीएम का एक्शन, आशा फैसिलिटेटर निलंबित, SDM को दिए जांच के आदेश

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो का जिलाधिकारी ने गंभीरता से संज्ञान लिया है. मामले में आशा फैसिलिटेटर सरोज यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. प्रकरण की वास्तविकता सामने लाने के लिए बाजपुर के उप जिलाधिकारी को मजिस्ट्रेटी जांच अधिकारी नामित करते हुए निष्पक्ष और विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच में किसी भी तरह की लापरवाही, अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सोशल मीडिया एवं विभिन्न माध्यमों पर आशा फैसिलिटेटर सरोज यादव से संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है. वायरल वीडियो के संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आशा फैसिलिटेटर सरोज यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. साथ ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, स्वतंत्र और विस्तृत मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए हैं.

जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रकरण की जांच के लिए उप जिलाधिकारी, बाजपुर को मजिस्ट्रेटी जांच अधिकारी नामित किया गया है. जांच अधिकारी द्वारा वायरल वीडियो से जुड़े प्रत्येक तथ्य की गहनता से पड़ताल की जाएगी. इसके तहत प्रकरण से संबंधित अभिलेखों, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित व्यक्तियों के बयानों की जांच की जाएगी. इसके अलावा वीडियो में सामने आए तथ्यों और परिस्थितियों का भी विस्तृत परीक्षण किया जाएगा, ताकि मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके.

प्रशासन का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय पूरे मामले की तथ्यात्मक और निष्पक्ष जांच कराई जा रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों का समुचित परीक्षण किया जाएगा. इसके बाद जांच अधिकारी अपनी विस्तृत जांच आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे.