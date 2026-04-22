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उधम सिंह नगर में भीषण गर्मी का अलर्ट, स्कूलों का समय बदला, डीएम ने जारी किए आदेश

उधम सिंह नगर के डीएम ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव का आदेश किया.

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सांकेतिक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 22, 2026 at 2:03 PM IST

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रुद्रपुर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में बढ़ती गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में बदलाव किया गया है, ताकि बच्चों को भीषण गर्मी से सुरक्षित रखा जा सके.

देहरादून स्थित मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी और हीट वेव चलने की आशंका जताई गई है. विभाग के अनुसार लगातार तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे आम जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. विशेष रूप से उच्च तापमान के कारण निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ गया है.

इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जनपद के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव का आदेश जारी किया है. यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं गर्मी के प्रति अधिक संवेदनशील मानी जाती हैं.

जारी आदेश के अनुसार 22 अप्रैल से आगामी एक सप्ताह तक जनपद के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों व प्री-नर्सरी कक्षाओं का संचालन सुबह 7:30 बजे से 11:00 बजे तक किया जाएगा. वहीं कक्षा 1 से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक निर्धारित किया गया है.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय अस्थायी है और मौसम की स्थिति को देखते हुए आगे इसमें बदलाव किया जा सकता है. साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों, विद्यालय प्रबंधन समितियों और संस्थान प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें.

जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे बच्चों को पर्याप्त पानी, हल्का भोजन और धूप से बचाव के उपायों के साथ ही स्कूल भेजें.

विशेषज्ञों का मानना है कि हीट वेव के दौरान दोपहर के समय बाहर निकलने से बचना चाहिए, अधिक से अधिक तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए और ढीले व हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए. प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम को बच्चों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. कुल मिलाकर, बढ़ती गर्मी के बीच प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और आम जनता से भी सहयोग की अपेक्षा की जा रही है, ताकि इस कठिन मौसम का सामना सुरक्षित तरीके से किया जा सके.

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