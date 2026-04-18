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हाथ में दरांती लेकर खेत में उतरे रुद्रपुर डीएम, काटी गेहूं की फसल, पढ़ें पूरी खबर

रुद्रपुर: जनपद में गेहूं की फसल की उत्पादकता का आकलन करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने स्वयं खेत में पहुंचकर क्रॉप कटिंग की. यह प्रक्रिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों की वास्तविक उपज का अनुमान लगाने के लिए की जाती है.

गौर हो कि रुद्रपुर में डीएम ने खुद खेत में जाकर गेहूं की फसल काटी. साथ ही जिलाधिकारी ने क्रॉप कटिंग से उत्पादकता का आकलन किया. तहसील रुद्रपुर के राजस्व ग्राम भूरारानी में आयोजित इस क्रॉप कटिंग कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने काश्तकार अशोक गांधी के खेत का निरीक्षण किया. उन्होंने मौके पर ही निर्धारित मानकों के अनुसार गेहूं की फसल की कटाई की और पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया. क्रॉप कटिंग के लिए 43.30 वर्गमीटर के त्रिभुजाकार प्लॉट का चयन किया गया था. इस निर्धारित क्षेत्र में गेहूं की फसल काटने पर कुल 17.900 किलोग्राम उपज प्राप्त हुई. इस आंकड़े के आधार पर संबंधित क्षेत्र की औसत उत्पादकता का आकलन किया जाएगा.

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि इस प्रकार के फसल कटाई प्रयोग केवल जनपद स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देशभर में सरकार द्वारा कराए जाते हैं. इन प्रयोगों से प्राप्त आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर फसल बीमा योजनाओं के दावों का निर्धारण किया जाता है और किसानों को मुआवजा दिया जाता है. उन्होंने आगे बताया कि क्रॉप कटिंग के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग खाद्य नीति बनाने में भी किया जाता है.