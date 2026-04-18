हाथ में दरांती लेकर खेत में उतरे रुद्रपुर डीएम, काटी गेहूं की फसल, पढ़ें पूरी खबर
गेहूं की फसल की उत्पादकता का आकलन करने के लिए डीएम खेत में उतरे और क्रॉप कटिंग कर फसल की पैदावार का निरीक्षण किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 18, 2026 at 8:15 AM IST
रुद्रपुर: जनपद में गेहूं की फसल की उत्पादकता का आकलन करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने स्वयं खेत में पहुंचकर क्रॉप कटिंग की. यह प्रक्रिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों की वास्तविक उपज का अनुमान लगाने के लिए की जाती है.
गौर हो कि रुद्रपुर में डीएम ने खुद खेत में जाकर गेहूं की फसल काटी. साथ ही जिलाधिकारी ने क्रॉप कटिंग से उत्पादकता का आकलन किया. तहसील रुद्रपुर के राजस्व ग्राम भूरारानी में आयोजित इस क्रॉप कटिंग कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने काश्तकार अशोक गांधी के खेत का निरीक्षण किया. उन्होंने मौके पर ही निर्धारित मानकों के अनुसार गेहूं की फसल की कटाई की और पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया. क्रॉप कटिंग के लिए 43.30 वर्गमीटर के त्रिभुजाकार प्लॉट का चयन किया गया था. इस निर्धारित क्षेत्र में गेहूं की फसल काटने पर कुल 17.900 किलोग्राम उपज प्राप्त हुई. इस आंकड़े के आधार पर संबंधित क्षेत्र की औसत उत्पादकता का आकलन किया जाएगा.
जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि इस प्रकार के फसल कटाई प्रयोग केवल जनपद स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देशभर में सरकार द्वारा कराए जाते हैं. इन प्रयोगों से प्राप्त आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर फसल बीमा योजनाओं के दावों का निर्धारण किया जाता है और किसानों को मुआवजा दिया जाता है. उन्होंने आगे बताया कि क्रॉप कटिंग के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग खाद्य नीति बनाने में भी किया जाता है.
इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी क्षेत्र में कितनी पैदावार हुई है और भविष्य की योजनाओं के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनाई जानी चाहिए. इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया गया. जिलाधिकारी के इस कदम से जहां किसानों में भरोसा बढ़ा है, वहीं प्रशासन की सक्रियता भी साफ नजर आई है. इस तरह के प्रयासों से फसलों के सही आकलन के साथ-साथ किसानों को योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित किया जा सकेगा. डीएम ने किसानों से गेहूं की फसल सरकारी क्रय केंद्रों पर ही बेचने के लिए कहा, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल सके. साथ ही उन्होंने पराली न जलाने की सलाह दी.
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