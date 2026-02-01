ETV Bharat / state

उधम सिंह नगर में एआई आधारित वेबसाइट लॉन्च, चंद सेकंडों में अधिकारियों तक पहुंच जाएगी शिकायत

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सक्षम वेबसाइट लॉन्च की है. जो शिकायत निवारण प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने में सहयोग देगा. इस वेबसाइट के माध्यम से लोग डिजिटल रूप से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. जिसके तहत एआई कुछ ही मिनटों में शिकायतकर्ता को शिकायत की यूनिक आईडी देगा. शिकायतकर्ता उस आईडी के माध्यम से शिकायत को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकता है.

90 सेकंड में विभाग और अधिकारी तक पहुंच जाएगी शिकायत: दरअसल, उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण ने एक पहल शुरू की है. इस पहल के तहत शिकायत निवारण प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नई व्यवस्था शुरू की है. इस नई पहल के तहत अब नागरिक अपनी शिकायतें डिजिटल रूप से दर्ज करा सकेंगे, जो महज 90 सेकंड के भीतर संबंधित विभाग और अधिकारी तक पहुंच जाएंगी.

ऑटोमेटिक ही संबंधित अधिकारी को ट्रांसफर कर देगा शिकायत: इसकी खास बात ये है कि अधिकारी अब हस्तलिखित शिकायतों की तस्वीर एआई प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं. एआई सॉफ्टवेयर शिकायत को पढ़कर उसका संक्षिप्त विवरण तैयार करता है. समस्या की श्रेणी तय करता है और ऑटोमेटिक ही संबंधित अधिकारी को शिकायत ट्रांसफर कर देता है. पूरी प्रक्रिया कुछ ही सेकंड के भीतर पूरी हो जाती है.